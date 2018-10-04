Сроки поставки Индонезии самолетов Су-35 сдвигаются из-за опасений американских санкций

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре. Однако Вашингтон так и не дал Индонезии гарантий не применять ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций». Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с «Рособоронэкспортом» и введут против банка санкции.