Сроки поставки Индонезии самолетов Су-35 сдвигаются из-за опасений американских санкций
Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре. Однако Вашингтон так и не дал Индонезии гарантий не применять ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций». Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с «Рособоронэкспортом» и введут против банка санкции.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zollendorf 04 октября 2018 | 21:41
Санкции будут, можете даже не сомневаться.
Купите что либо российское с этим хламом и останетесь наедине.
yulya_tsikina__21 04 октября 2018 | 21:52
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
cromwel 04 октября 2018 | 21:58
А что санкций то бояться? Они же нам только в радость!.