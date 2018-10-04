Книга «Страдающее средневековье» историков-медиевистов выдвинута на соискание ежегодной премии «Просветитель»
Книга «Страдающее средневековье» историков-медиевистов Сергея Зотова, Михаила Майзульса и Дильшата Хармана выдвинута на соискание ежегодной премии «Просветитель». Она была учреждена 10 лет основателем фонда «Династия» Дмитрием Зиминым и вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. В этой книге специалисты объясняют, что именно изображено на многих средневековых миниатюрах.
Также на премию претендуют еще семь работ, — передает ТАСС, в том числе книга «Байки из грота» антрополога Станислава Дробышевского, посвященная жизни древних людей.
Комментарии2
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danko1 04 октября 2018 | 21:40
Страдающее Средневековье- это современная Россия, это то, во что он её превратил.
yulya_tsikina__21 04 октября 2018 | 21:54
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