Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о едином государственном языке
Документ провозглашает украинский язык единственным официальным в государстве. Он обязывает всех граждан владеть им. За унижение государственного языка предполагаются штрафы и уголовная ответственность.
Ранее на Украине действовал закон, который давал возможность в некоторых регионах использовать в документах и русский язык. После смены власти Верховная Рада его отменить.
Комментарии45
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bereshliberalivjamu 04 октября 2018 | 21:10
Это калеченное подобие польского тоже языком считается
novichok_ 04 октября 2018 | 21:18
Девочка, опоздавшая на урок украинского языка, заходит в класс:
- Звиняйте, я опиздала!
Учительница:
- Не "опиздала", а ЗАПИЗНЫЛАСЯ!
- Ну да! Запиздилася... тому и опиздала!
novik_odessa2 04 октября 2018 | 21:21
novichok_: Яка смiшна ця росiйська мова...
Наприклад- сравнi, так срав ти, чи нi?
novichok_ 04 октября 2018 | 21:33
- Какой из языков самый сложный для изучения: китайский или иврит?
- Украинский, потому что половина самих украинцев до сих пор не может его выучить...
jidkov 04 октября 2018 | 21:35
Так вован весь русский мир и профукает не за понюх табаку...
kottigr1 04 октября 2018 | 21:39
novichok_: Сложный- не сложный.. Вы как сами думаете.. Всё ли будет спокойно в будущем на украино-китайской государственной границе ?
banderobab 04 октября 2018 | 21:37
Странно.
Зачем деградирующему стаду принимать за стадный язык - пародийную смесь из исковерканных неучами славянских слов? Надо сразу им брать за стадный язык - жесты и улюлюкания любой породы диких обезьян. ;)
dzhuzeppe 04 октября 2018 | 21:39
bereshliberalivjamu: Да но польский все-таки славянский язык, чем современный русский. В русском языке почти каждый предмет называется по-французски. Русский язык наверное единственный в мире в котором нет своего названия для слова тротуар (это французское слово). Вообще если вы знаете французский язык, то должны знать, что в русском языке русские только самые примитивные слова и глаголы, и то не все.
В русском языке даже месяцы называются по древне-римски, причем еще и неправильно: октябрь по-латински это восьмой месяц, декабрь это десятый и т.д., а остальные месяцы называются именами языческих римских богов и императоров. В польском и украинском месяцы называются по-славянски.
Так что это русский -- смесь древнерусского и французского. А сегодня принадлежностью к французам вряд ли можно гордиться.
dzhuzeppe 04 октября 2018 | 21:42
dzhuzeppe: Имел в виду польский более славянский, чем современный русский.
andrewm 04 октября 2018 | 21:44
dzhuzeppe: смесь не с французским, а с татарским, и это не стеб.
mavviomi 04 октября 2018 | 21:54
andrewm: при этом "русский" язык много чистели от татарского но много слов всеравно осталось - деньги, богатырь, кулак, яма, арбуз, сарай и множество других слов.
snamor 04 октября 2018 | 21:14
Украина бодро идет к развалу. Как всегда в своей истории, раздрай и свара.
snamor 04 октября 2018 | 21:17
snamor: А какие песни пели во время переворота. Да что вы, язык не причем. Все люди братья, миру мир. Свобода и европейские ценности. А теперь запрет русского. Чего и следовало ожидать.
kryimzdick 04 октября 2018 | 21:23
snamor: до 2014 года русский язык в Украине не был языком агрессора и интервента
snamor 04 октября 2018 | 21:27
kryimzdick: Да все с вами понятно. Переходите на английский не мучте себя больше.
vroman 04 октября 2018 | 21:50
snamor: С чего Вы взяли, что запрет рус. языка. При отправлении религиозных обрядов и в частном общении пользуйтесь каким хотите.
snamor 04 октября 2018 | 21:56
vroman: По этому закону образование не на украинском возможно только для дошкольного и начального образования. Это и есть запрет. Закон делит людей на полноправных граждан и полуправных.
kottigr1 04 октября 2018 | 21:47
snamor: Украинский язык станет обязательным для:
1. Сферы образования
Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства.
2. Сферы культуры – афиши, выставки, музейные экспозиции должны проводиться и выполняться на украинском языке. Использование слов на другом языке разрешается при обязательном дублировании в украинской транскрипции. Если культурные мероприятия проводятся людьми, которые не владеют украинским языком, обязателен перевод их выступления на украинский язык. Театральные представления на иностранных языках в государственных или коммунальных театрах должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.
snamor 04 октября 2018 | 21:52
kottigr1: Национальные меньшинства для русских украинцев это очень смешно. Закон нарушает европейские же нормы права. Но это все и так понимали. Насильственная ассимиляция рулит. Не думаю, что многострадальная Украина такое выдержит.
kottigr1 04 октября 2018 | 22:00
snamor: Закон нарушает европейские же нормы права.
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Закон как раз таки создан строго по европейским нормам право.
kottigr1 04 октября 2018 | 21:49
snamor:
3. Сферы здравоохранения – работать и вести медицинскую документацию на украинском языке обяжут медицинских работников государственных и коммунальных учреждений охраны здоровья. Оказывать медпомощь пациенту можно будет и на иных языках кроме украинского, если об этом попросит сам пациент.
4. Бытовой сферы – после принятия законопроекта предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны осуществлять обслуживание на украинском языке. Это правило распространяется также на интернет-магазины и торговлю через интернет-каталоги. А обслуживание на другом языке возможно только по просьбе клиентов. Любые маркировки также должны будут стать доступны на украинском языке, причем шрифтом не менее, чем тот, что используется на языке оригинала.
5. Судопроизводства – все процессуальные документы, которые будут поступать в суд, должны быть на украинском языке. В самом процессе может использоваться другой язык, при условии наличия переводчика. Любая профессиональная правовая помощь должна оказываться на украинском языке.
6. Медиасферы – украинский язык предлагается сделать обязательным для СМИ. Украинский язык в сфере телерадиовещания будет регулироваться в соответствии с "профильным" законом. Что же касается печатных СМИ и электронных, их ждут важные новации.
Печатные СМИ обязаны издаваться на украинском, но имеют право выходить и на других языках, при условии, что содержание полностью идентично украиноязычному оригиналу.
Электронные СМИ должны иметь страницу на украинском языке, которая должна загружаться по умолчанию как стартовая.
snamor 04 октября 2018 | 22:00
kottigr1: В каждом пункте закона ущемление русских украинцев. А русские ведь тоже стояли на майдане против Януковича. Обмануты как всегда.
estamp 04 октября 2018 | 21:17
Украина незачтстма ужп почти 30 лет. До тогл была республикой СССР почти 70. И, несмотря на это, ее жителям до сих пор нужен шпрехенфюрер.
Точно ли что украинский язык существует?
novik_odessa2 04 октября 2018 | 21:19
Подгорает ватка?
Или только дымит?
Ну, ну, подгорайте, значит все правильно.
unprejudiced 04 октября 2018 | 21:20
Кто там вякал на образовании 404 (некогда Украина), нет ущемления русского языка? Чтож, похоже скоро от этого образования отделятся исключительно русскоязычные юго-восточные регионы, что в своей совокупностью составляют Новороссию.
Кстати про образование 404 еще.
Глава шайки хунты порошенко в четверг, 4 октября, внес в Верховную Раду проект закона о ратификации кредитного соглашения между образованием и Евросоюзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро. Законопроект зарегистрирован на сайте парламента под номером №0203.
Отмечается, что президент определил закон как неотложный.
vroman 04 октября 2018 | 21:54
unprejudiced: Вы и вам подобные это уже больше 4 лет пророчествуете, ну и что. Был уже на сайте один армянин, который чуть не карту Новороссии здесь рисовал, а воз и ныне там!
ostapba 04 октября 2018 | 21:20
Есть ли русская языка на Москве??
..
Вот грамотии пишут что кроме бурятского государственным есть и чукотский языка.
.
А ведь ранее и в Украине действовал закон, который давал возможность в некоторых регионах использовать в документах и русский язык. После смены власти Верховная Рада его отменить!!
Даже..
ser_gey_love_roff 04 октября 2018 | 21:20
А вы думали, что на попах все и закончится, уюшки, донбасяузцы следующие. Далі буде.)
sparky 04 октября 2018 | 21:23
После смены власти Верховная Рада его отменить.
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Я бы за унижение русского языка новостниками Эха тоже наказание ввел.
ser_gey_love_roff 04 октября 2018 | 21:35
sparky: они уже и так наказаны тем, что живут в этом дерьме.
sparky 04 октября 2018 | 21:44
ser_gey_love_roff: Так они же его и создают своими "знаниями".
И может быть даже с удовольствием. Какое же это наказание?
mavviomi 04 октября 2018 | 21:25
Давно пора!
venezianez49 04 октября 2018 | 21:25
Фашисты во всей красе.
mavviomi 04 октября 2018 | 21:59
venezianez49: а сколько государственных языков в Кацапии? Один? Фашисты!
ostapba 04 октября 2018 | 21:28
Вот жеж несправедливость какая после номера Кирилла перед Вселенским Патриархом..
Гундосил неделю он, что россияне с украинцами братья.
Смеются до сих пор в Константинополе..
Аж благодатный огонь вспыхнул даже..
ser_gey_love_roff 04 октября 2018 | 21:30
Так изящно даже США Мордор не посылала.
jblack2 04 октября 2018 | 21:33
Самоубийственный закон.
Это уже не выстрел себе в ногу, а прямо в голову.
Исход однозначно летальный для этой, которая ще не вмерла...
Fail state...
mobile_actor 04 октября 2018 | 21:33
Глупое и недальновидное дествие Рады. Надеюсь, ЕСПЧ их поправит.
Ну, а с другой стороны, это показывает, как действия Кремля последовательно ведут к сокращению пространства «Русского мира».
nersesov 04 октября 2018 | 21:55
mobile_actor: причем здесь действия Кремля? До 2014 года кто мешал Украине принять закон и объявить государственными два языка - украинский и русский? Тоже Кремль и русские были виноваты? В Финляндии 4% населения - шведы, но шведский почему-то там является государственным языком.
fekoff 04 октября 2018 | 21:34
Судя по тексту, русский язык в России спасать надо, а не в Украине.
dzhuzeppe 04 октября 2018 | 21:35
"После смены власти Верховная Рада его отменить." А это на каком языке написано и что это вообще означает?
glotov 04 октября 2018 | 21:58
dzhuzeppe: Это означает:
Я - с совхоза Светлый Путь
Меня Эхою зовуть.
svoi216 04 октября 2018 | 21:53
слава Украине!
unprejudiced 04 октября 2018 | 21:58
Синод Элладской православной церкви отказался включить в официальную повестку обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии Украине, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
Синод проходит в Афинах со 2 по 5 октября.
«Вопрос об автокефалии беспокоит греческую церковь. Официально его в повестке нет, он обсуждается неформально, то есть в перерывах заседаний. Некоторые архиереи пытались внести его в повестку. Это предложили митрополит Кифирский и митрополит Навпактоса. Но архиепископ не счел приемлемым вносить его в повестку», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что греческую церковь очень беспокоит кризис, который разразился в связи с намерением Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украине.
«Вопрос обсуждается, но не на заседании», — сказал источник.
Некоторые греческие архиереи выступили против намерений патриарха Варфоломея дать автокефалию Украине.
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим отметил, что эти действия ведут к расколу православия, и призвал патриарха Варфоломея покаяться и прекратить провоцировать схизму. С критикой патриарха и предостережением от дальнейших расколов выступил и митрополит Калавритский Амвросий. Один из самых влиятельных иерархов Элладской православной церкви митрополит Пирейский Серафим заявил в интервью телеканалу Kontra, что в «ужасной геополитической и геостратегической игре между НАТО и Россией» вокруг Украины нельзя использовать «в качестве инструмента церковь».
Всё каклы, никаких томосов у вас не будет, всё православие резко против этого
tprfrund001 04 октября 2018 | 22:02
Я правильно понимаю, что ни Булгакова, ни Тургенева теперь на Украине печатать не будут? Ну, тогда наслаждайтесь:
"— Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, — ведь он же сам не говорит на этом языке! А? Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
Николка с треском захохотал и сказал:
— Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…"