Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о едином государственном языке

Документ провозглашает украинский язык единственным официальным в государстве. Он обязывает всех граждан владеть им. За унижение государственного языка предполагаются штрафы и уголовная ответственность.

Ранее на Украине действовал закон, который давал возможность в некоторых регионах использовать в документах и русский язык. После смены власти Верховная Рада его отменить.