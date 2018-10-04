Глава Росгвардии Виктор Золотов пригласил всех, кто сомневается в его мужестве, съездить с ним на Северный Кавказ
Как говорится на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии, сегодня в прессе появились предположения о том, что инцидент на Васильевском спуске в среду был инсценировкой.
Накануне сообщалось, что житель Приморского края подъехал к стенам Кремля на «Гелендвагене» и угрожал взорвать газовый баллон. Он требовал встречи с Золотовым. Командующий войсками Национальной гвардии лично поговорил с ним, после чего водитель сдался.
Комментарии78
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hicat 04 октября 2018 | 22:02
Какая дешёвка!
Уму не постижимо!