Все они работают или работали в военной разведке. Их целью были спортивные и антидопинговые организации, а также сами атлеты – их хакеры пытались взломать в ответ на отстранение россиян от Олимпийских игр из-за допингового скандала. Ведомство опубликовало сегодня имена и фотографии всех фигурантов. Четверо из них ранее были задержаны и выдворены с территории Нидерландов. Здесь, по данным спецслужб, сотрудники ГРУ пытались организовать хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия.

Нидерланды обвинили российскую военную разведку в попытке провести кибератаку на лабораторию ОЗХО. Четверо российских хакеров также пытались выкрасть информацию по расследованию авиакатастрофы малайзийского «Боинга» в 2014 году на Украине, сказала Анк Бийлевельд.

Причастность российских спецслужб к этим действиям давно доказана, осталось определить, какая именно группа ответственна за эти действия. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Имена хакеров, которые назвали Нидерланды, помогут в расследовании, добавил Роман Доброхотов.

В российском МИДе называют происходящее «кампанией шпиономании», которая наносит вред отношениям двух стран. Кроме того, полагают во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, попытки связать кибератаки со сбитым «Боингом» указывают на то, что Нидерландам нечего ответить на данные Министерства обороны России.

Сессия ОЗХО открывается 9-го октября.