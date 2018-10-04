Семь россиян причастны к хакерским атакам за последние 4 года, — говорят в Министерстве юстиции США
Все они работают или работали в военной разведке. Их целью были спортивные и антидопинговые организации, а также сами атлеты – их хакеры пытались взломать в ответ на отстранение россиян от Олимпийских игр из-за допингового скандала. Ведомство опубликовало сегодня имена и фотографии всех фигурантов. Четверо из них ранее были задержаны и выдворены с территории Нидерландов. Здесь, по данным спецслужб, сотрудники ГРУ пытались организовать хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия.
Нидерланды обвинили российскую военную разведку в попытке провести кибератаку на лабораторию ОЗХО. Четверо российских хакеров также пытались выкрасть информацию по расследованию авиакатастрофы малайзийского «Боинга» в 2014 году на Украине, сказала Анк Бийлевельд.
Причастность российских спецслужб к этим действиям давно доказана, осталось определить, какая именно группа ответственна за эти действия. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.
Имена хакеров, которые назвали Нидерланды, помогут в расследовании, добавил Роман Доброхотов.
В российском МИДе называют происходящее «кампанией шпиономании», которая наносит вред отношениям двух стран. Кроме того, полагают во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, попытки связать кибератаки со сбитым «Боингом» указывают на то, что Нидерландам нечего ответить на данные Министерства обороны России.
Сессия ОЗХО открывается 9-го октября.
Комментарии9
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abu_vgrobu 04 октября 2018 | 21:06
Хочешь стать сотрудником ГРУ? Купи билет на самолет в Голандию. Спроси у любого полицейского адрес проживания Скрипаля, запиши эти данные инструкции по применению "Новичка" и приклей ее на лоб. Достань из чемадана рупор и спутниковую тарелку от нтв +. Одень ее на голову. Подойди играя на балалайке к британскому дипломатическому представительсту. Что есть мочи прокричи "Скрипаль я нашел тебя!!!" и тебя обязательно заметят.
haldey 04 октября 2018 | 21:07
А почему так мало))) Не тот размах)))
Взломать атлетов?))) Оригинально)))
А зачем их взламывать, посмотрите на "братьев Уильямс", это ходячая реклама стероидов, допинга и гормонов)))
Чем больше бреда генерирует Америка, тем хуже их дела)))
Владимир Владимирович предложил наложить все, что могут))) Дык, в чем проблема? Слабо?
kara 04 октября 2018 | 21:09
Семеро смелых, Семь человек которые изменили мир и тд- это про них?
kottigr1 04 октября 2018 | 21:52
kara: Семеро козлят и Волк в Кремле...
jblack2 04 октября 2018 | 21:24
Похоже они весь мир за идиотов держат.
Какое отношение военные разведчики могут иметь к спорту и допингу???
Аууу?!!!
splin2 04 октября 2018 | 21:33
jblack2: :какое отношение военные разведчики могут иметь к спорту и допингу?//
Военные разведчики выполняют любой приказ -на то они и военные.
За них думают наверху.
splin2 04 октября 2018 | 21:40
splin2: Подходящий момент для Симоньянши взять у них интервью.)))
kottigr1 04 октября 2018 | 21:55
jblack2: Какое отношение военные разведчики могут иметь к спорту и допингу??
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Если Родина прикажет, они и гомосеками станут.. Тяжела судьба российского военного разведчика..
hz6691 04 октября 2018 | 21:26
Обложили демоны!