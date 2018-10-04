Еще один предприниматель-эмигрант из так называемого «списка Титова» в скором времени вернется в Россию

По данным аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, это Константин Дюльгеров из Ханты-Мансийского автономного округа. Он известен в регионе как основатель розничной сети «Конст». Ранее следователь изменил меру пресечения Дюльгерову с ареста на подписку о невыезде. Дома его обвиняют в подкупе и мошенничестве. При этом сам бизнесмен, как писала пресса, придерживался оппозиционных взглядов и критиковал власть, — пишет «Коммерсантъ».

Ранее из Великобритании в Россию вернулся бывший депутат палаты представителей Свердловской области Сергей Капчук. Он обвинялся в присвоении служебной квартиры.