Еще один предприниматель-эмигрант из так называемого «списка Титова» в скором времени вернется в Россию
По данным аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, это Константин Дюльгеров из Ханты-Мансийского автономного округа. Он известен в регионе как основатель розничной сети «Конст». Ранее следователь изменил меру пресечения Дюльгерову с ареста на подписку о невыезде. Дома его обвиняют в подкупе и мошенничестве. При этом сам бизнесмен, как писала пресса, придерживался оппозиционных взглядов и критиковал власть, — пишет «Коммерсантъ».
Ранее из Великобритании в Россию вернулся бывший депутат палаты представителей Свердловской области Сергей Капчук. Он обвинялся в присвоении служебной квартиры.
Комментарии6
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kir_pich_101 04 октября 2018 | 20:40
И родина щедро отблагодарит его.
Шконка и баланда.
Неужели он не понимает, что его ждет, если не сейчас, то позже, когда все успокоится?
Уходя - уходи. Не надо возвращаться на грабли.
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 20:41
сам бизнесмен, как писала пресса, придерживался оппозиционных взглядов и критиковал власть
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Что ни персонаж с гнильцой т червоточинкой, так он непременно "придерживался оппозиционныз взглядов"..
novyrusich 04 октября 2018 | 20:57
abu_vgrobu: каких оппозиционных взглядов придерживалась эта мразь в 90-х?
Оппозиционных Ельцину? Он с 2003 г бегает.
И обвиняли его вместе с братом в мошенничестве, присвоили служебную квартиру.
Брат уже отсидел свое. Этот в Англии отсиживался пока его и там за мошенничество не прижали.
Ага, оппозиционер, прихлебатель Росселя. Уральскую республику хотели создать.
perectukin 04 октября 2018 | 20:43
Похоже пообещали место в Газпроме.
democ 04 октября 2018 | 20:45
Деньги с собой прихватили на историческую родину? Или в швейцарских банках оставили на счетах? Хотя кое - кому и в России пригодятся. Индульгенцию на неприкосновенность снова покупать придётся.
efilika 04 октября 2018 | 21:16
угу, оппозиция или растрата. Растрата нам ближе