Прокуратура просит приговорить основателя интернет-сообщества «Смотра» Китуашвили к 7-ми годам колонии общего режима
Его обвиняют в мошенничестве со страховкой и отмывании денег. При этом по трем эпизодам гособвинитель сегодня попросил освободить активиста от ответственности в связи с истечением срока давности. Дело в отношении Китуашвили рассматривает Дорогомиловский суд Москвы.
Проект «Смотра» объединял любителей автомобильных гонок и автовладельцев. Китуашвили был арестован 2,5 года назад.
Комментарии6
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warblade 04 октября 2018 | 20:43
Обоссал женщину на ресепшене...
kir_pich_101 04 октября 2018 | 20:43
У власти аллергия на всех, кто не они и кто взял в руки или заработал денег.
Хочется почесать эти руки.
Топором...
pattrick 04 октября 2018 | 20:44
Прокуратура просит приговорить основателя интернет-сообщества «Смотра» Китуашвили к 7-ми годам колонии общего режима...
Надеюсь в тюрьме Эрика Давидовича опустят.
scimitar 04 октября 2018 | 21:02
pattrick: Чмотра - сообщество долбаных уродов, судя по их главарю. Поэтому довольно странно, патрик, что ты не стоишь тут горой за него.
captainobvious 04 октября 2018 | 20:50
Эрик "Эталонное быдло" Давидыч должен сидеть
michael_c 04 октября 2018 | 21:07
2,5 года под стражей , до суда - это круто !