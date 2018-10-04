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20:32, 04 октября 2018

Прокуратура просит приговорить основателя интернет-сообщества «Смотра» Китуашвили к 7-ми годам колонии общего режима

Его обвиняют в мошенничестве со страховкой и отмывании денег. При этом по трем эпизодам гособвинитель сегодня попросил освободить активиста от ответственности в связи с истечением срока давности. Дело в отношении Китуашвили рассматривает Дорогомиловский суд Москвы.
Проект «Смотра» объединял любителей автомобильных гонок и автовладельцев. Китуашвили был арестован 2,5 года назад.

Комментарии

6

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warblade 04 октября 2018 | 20:43

Обоссал женщину на ресепшене...

kir_pich_101 04 октября 2018 | 20:43

У власти аллергия на всех, кто не они и кто взял в руки или заработал денег.
Хочется почесать эти руки.
Топором...

pattrick 04 октября 2018 | 20:44

Прокуратура просит приговорить основателя интернет-сообщества «Смотра» Китуашвили к 7-ми годам колонии общего режима...

Надеюсь в тюрьме Эрика Давидовича опустят.

scimitar 04 октября 2018 | 21:02

pattrick: Чмотра - сообщество долбаных уродов, судя по их главарю. Поэтому довольно странно, патрик, что ты не стоишь тут горой за него.

(комментарий скрыт)

captainobvious 04 октября 2018 | 20:50

Эрик "Эталонное быдло" Давидыч должен сидеть

michael_c 04 октября 2018 | 21:07

2,5 года под стражей , до суда - это круто !

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