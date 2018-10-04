Прокуратура просит приговорить основателя интернет-сообщества «Смотра» Китуашвили к 7-ми годам колонии общего режима...

Его обвиняют в мошенничестве со страховкой и отмывании денег. При этом по трем эпизодам гособвинитель сегодня попросил освободить активиста от ответственности в связи с истечением срока давности. Дело в отношении Китуашвили рассматривает Дорогомиловский суд Москвы.

Проект «Смотра» объединял любителей автомобильных гонок и автовладельцев. Китуашвили был арестован 2,5 года назад.