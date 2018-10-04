Участники акции протеста в столице Ингушетии собираются остаться на площади на ночь
Сегодня здесь собралось несколько тысяч человек, чтобы выступить против ратификации договора о границе между Ингушетией и Чечней. В пресс-службе главы республики Юнус-Бека Евкурова говорили, что документ поддержали чуть более половины депутатов Народного собрания. Сами парламентарии утверждают, что по меньшей мере 15 депутатов выступили против, еще четверо испортили бюллетени, — передает сайт «Кавказский узел».
Власти предупреждают об ответственности за организацию несогласованных акций протеста.
Комментарии6
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pattrick 04 октября 2018 | 20:47
Участники акции протеста в столице Ингушетии собираются остаться на площади на ночь...
Кто-то финансирует этих прости.. протестующих, наверное кто-то метит на место Ю.Евкурова.
gs1112 04 октября 2018 | 20:51
pattrick: Не суди по себе. Это ты без 11-80 по клаве пальцем не ударишь.
pattrick 04 октября 2018 | 21:05
gs1112:
Да не то я твой рот ипал, если я за всю жизнь хотя бы 1 копейку получил за комментарии в интернете? Согласен? А? Согласен что я твой рот ипал?
unprejudiced 04 октября 2018 | 20:59
видны руки кровавого запада в этой провокации. Надо созывать совбез ООН на котором потребовать от стран Запада прекратить расшатывать ситуацию в России и выгнать всех страны ЕС и США из организации
andy66 04 октября 2018 | 21:01
точно-точно... ингушский майдан на деньги кровавых бендеровцев...
protoukrop 04 октября 2018 | 21:25
andy66: Я думаю потомкам убитых УПА десятков тысяч поляков и евреев, мягко говоря был бы не приятен ваш сарказм.