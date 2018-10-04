Участники акции протеста в столице Ингушетии собираются остаться на площади на ночь...

Сегодня здесь собралось несколько тысяч человек, чтобы выступить против ратификации договора о границе между Ингушетией и Чечней. В пресс-службе главы республики Юнус-Бека Евкурова говорили, что документ поддержали чуть более половины депутатов Народного собрания. Сами парламентарии утверждают, что по меньшей мере 15 депутатов выступили против, еще четверо испортили бюллетени, — передает сайт «Кавказский узел».

Власти предупреждают об ответственности за организацию несогласованных акций протеста.