Бывший полковник российской разведки Александр Потеев, по некоторым данным, жив, вопреки сообщениям о смерти

Как утверждает издание BuzzFeed, человек, ответственный за один из самых громких провалов российской разведки последних лет, живет во Флориде. За последние два года после сообщений о его смерти он успел получить штраф за нарушение правил дорожного движения, зарегистрировался на голосование на выборах, голосовал и даже получил разрешение на ловлю рыбы. Везде он указал свои реальные личные данные. В ЦРУ журналистов просили не публиковать информацию, чтобы не ставить под угрозу жизнь перебежчика.

О смерти Потеева сообщало агентство Интерфакс со ссылкой на анонимный источник. Автор книги о Скрипале Марк Урбан предполагает, что таким образом российская разведка хотела выследить его местонахождение.

Потеев считается ответственным за выдачу США группы российских агентов-нелегалов, в том числе известной теперь телеведущей Анны Чапман.