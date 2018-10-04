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20:30, 04 октября 2018

Бывший полковник российской разведки Александр Потеев, по некоторым данным, жив, вопреки сообщениям о смерти

Как утверждает издание BuzzFeed, человек, ответственный за один из самых громких провалов российской разведки последних лет, живет во Флориде. За последние два года после сообщений о его смерти он успел получить штраф за нарушение правил дорожного движения, зарегистрировался на голосование на выборах, голосовал и даже получил разрешение на ловлю рыбы. Везде он указал свои реальные личные данные. В ЦРУ журналистов просили не публиковать информацию, чтобы не ставить под угрозу жизнь перебежчика.
О смерти Потеева сообщало агентство Интерфакс со ссылкой на анонимный источник. Автор книги о Скрипале Марк Урбан предполагает, что таким образом российская разведка хотела выследить его местонахождение.
Потеев считается ответственным за выдачу США группы российских агентов-нелегалов, в том числе известной теперь телеведущей Анны Чапман.

Комментарии

19

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alena01 04 октября 2018 | 20:36

Мда...
Ну, типа разведка...
Типа секреты супостата выведывают...
А на деле - артель "Напрасный труд"...

pattrick 04 октября 2018 | 20:41

Как утверждает издание BuzzFeed, человек, ответственный за один из самых громких провалов российской разведки последних лет, живет во Флориде...

Заманивают Петрова и Васечкина, хотят их взять на живца во Флориде.

malanoff 04 октября 2018 | 20:53

pattrick: Патрик , а тебя в каком году вычислили и бросили на ЭХО ?

vilingrad 04 октября 2018 | 21:18

pattrick: Опять это патрикхеровина. Всплывает и болтается в проруби, как президент России на Рождество:)

nina51 04 октября 2018 | 20:52

alena01: Живой, туды его в качель )))

minerr 04 октября 2018 | 21:28

nina51: Походу не надолго - раз вспомнили о нем значит готовят его стать новой сакральной жертвой.

igorkot____1 04 октября 2018 | 20:36

Помнится портянки с пригожинскими троллями аж на гумно исходили. Орали тут: "Собаке собачья смерть". Ан нет. Жив курилка Потеев, на зло ватным козлятам. Аха-ха-ха.......!!!!

minerr 04 октября 2018 | 21:26

igorkot____1: Мечтаешь о славе Потеева? Эх, поздновато ты родился, в 40-х годах прошлого века ходил бы в нашивке "Полицай" и поди гордился бы собой.

xoxlokost 04 октября 2018 | 20:36

Умора ! Хомячье ,поспорим что и этот мудила скоро " отравится " !? ))))))))

novirusisch 04 октября 2018 | 20:46

xoxlokost: Еще ни одного бывшего сотрудника советских и российских спецслужб в США не смогли достать, как ни старались. Спалили на этом несколько своих агентов, но не достали.
Именно поэтому генерал Калугин спокойно и открыто живет в США.
В США прекрасно работает ФБР.
Попытки подойти к бывшим российским агентам приводят к немедленному провалу.

xoxlokost 04 октября 2018 | 20:48

novirusisch: Ты это Кеннеди расскажи !)

novyrusich 04 октября 2018 | 21:00

xoxlokost: А Кеннеди был бывшим советским агентом и его советские убрали?
Я знал, что ты дебил, но зачем ты гадишь под себя?

lager23 04 октября 2018 | 20:39

Бред, перебежчик никогда не буде использовать свои первоначальные данные.... только если он не "вошёл" в старческую деменцию, как Окурок.

perectukin 04 октября 2018 | 20:39

Настоящий полковник, тем более ФСБ-шник, эти мать родную продадут , лишь бы иметь виллу в Майями, как Путин.

democ 04 октября 2018 | 20:40

Даже подготовленные в спецучреждениях, закалённые пропагандой и в боях патриоты бегут за границу. Или крысы знают, что корабль прогнил и скоро пойдёт ко дну?

kir_pich_101 04 октября 2018 | 20:49

democ: Этточно...
Может им всем, оставшимся, Бошировым и Петровым, выдать сапоги и лопату, погрузить в борт и на картошку.
Стране нужны реальные дела, а не говорильня и беготня по миру с бутыльком отравы. на что они все годны, если предположить, что в Европу ездили лучшие?

mas_mas 04 октября 2018 | 20:45

Дак и Скрипаль жыфф ) Живёт и, небось, напевает "ГРУ мёртв, а я ещё нет" )))

hardbone 04 октября 2018 | 20:48

>>В ЦРУ журналистов просили не публиковать информацию, чтобы не ставить под угрозу жизнь перебежчика.

Ну это не то же самое, что наши отечественные журналисты. Радостно сообщили все что могли, вплоть до адресов общежитий, где квартировались слушатели военно-дипломатической академии (будущие разведчики и диверсанты) и т.д.
Проинформировали так сказать общественность о подробностях, которые эту общественность крайне "волновали".

vic12 04 октября 2018 | 21:04

hardbone: Неужели думаете, что наши журналисты умнее и лучше ГРУшников?

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