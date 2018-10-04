Рубль сегодня вновь подешевел на московской бирже
Американская валюта этим вечером приблизилась к отметке в 67 рублей за доллар, европейская превышала в ходе торгов отметку в 77 рублей. Как пишет РБК, ранее российской валюте оказывали поддержку продажи выручки компаниями-экспортерами, однако теперь действие этого фактора закончилось. Кроме того, негативное влияние оказывает и рост доходности американских гособлигаций, — говорят аналитики.
Комментарии6
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sasass 04 октября 2018 | 20:11
Рубль опять превратиться фантики , как Советские времена и импорт попрет в Россию только на обмен драгметаллами.....
novirusisch 04 октября 2018 | 20:12
Объяснять почему подешевел рубль не надо.
Это просто закон природы, его природы.
lager23 04 октября 2018 | 20:34
novirusisch: его природа — параноидная шизофрения.
niknik 04 октября 2018 | 20:21
Как обычно - ступили даже на американских гособлигациях. Уже даже не удивительно. Дальше - хуже!
lager23 04 октября 2018 | 20:30
В РФ экономику подменили путенской политикой, в этом случае правила совершенно другие, всё иначе...
ramun 04 октября 2018 | 20:33
А не надо на доллар пиндоский равняться!