Рубль сегодня вновь подешевел на московской бирже

Американская валюта этим вечером приблизилась к отметке в 67 рублей за доллар, европейская превышала в ходе торгов отметку в 77 рублей. Как пишет РБК, ранее российской валюте оказывали поддержку продажи выручки компаниями-экспортерами, однако теперь действие этого фактора закончилось. Кроме того, негативное влияние оказывает и рост доходности американских гособлигаций, — говорят аналитики.