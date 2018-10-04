Российский космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд вернулись на Землю
Они были участниками миссии на Международной космической станции, которая продлилась почти 200 дней. Капсула корабля «Союз МС-08» с ними на борту приземлилась сегодня неподалеку от казахского города Жезказган. Теперь командование на борту МКС принял на себя европейский астронавт, немец Александр Герст. Вместе с ним на околоземной орбите остались россиянин Сергей Прокопьев и американка Серина Ауньен-Ченселлор.
На корабле «Союз МС-09», который доставил новый экипаж, ранее была обнаружена утечка воздуха из микротрещины. Сейчас расследованием происхождения этого отверстия занимается комиссия Роскосмоса.
Комментарии12
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meteor1908 04 октября 2018 | 20:05
Это не они дырки сверлили?
novirusisch 04 октября 2018 | 20:07
meteor1908: Конечно, они. Их Рагозин разоблачил. Домой захотели и дырок в МКС понаделали.
banderobab 04 октября 2018 | 20:21
Слабачкам астронавтам наса - необходимо строго запретить вход на МКС.
Это что же будет, если каждый американский придурок, решив, что пора домой, начнет переборки сверлить??!!!
novirusisch 04 октября 2018 | 20:35
banderobab: Скорее они запретят русским вход на МКС.
Она ведь им принадлежит юридически.
Ты, баобаб свиномордый этого не знал?
Даже русский отсек они оплатили.
Модуль «Заря» был построен и доставлен на орбиту российской стороной, но сделано это было на средства США, поэтому собственником данного модуля на сегодняшний день официально является НАСА
equus 04 октября 2018 | 20:07
Так всё же трещина или просверленное отверстие..??
Мне почему-то кажется, что их сложно перепутать...
oleg_kievlyanin 04 октября 2018 | 20:10
Дрель хоть догадались с собой не тащить на Землю?
compare 04 октября 2018 | 20:20
oleg_kievlyanin: ее "высосало" вакуумом)))
ankir 04 октября 2018 | 20:18
Вроде раньше на корабле «Союз МС-09» было отверстие, потом дыра сейчас микротрещина.
democ 04 октября 2018 | 20:22
Шмон на наличие пол - метрового двух миллиметрового сверла провели на месте приземления. Рогозин с таксой в руках лично присутствовал при досмотре.
perectukin 04 октября 2018 | 20:26
А теперь всех на Лубянку в подвал, там то после сыворотки правды они сознаются кто сверлил, кто возглавлял, кто заметал следы ...
sarov 04 октября 2018 | 20:29
perectukin: На Лубянке, может и промолчат. Но на интервью у М.Симоньян точно расколятся!
unprejudiced 04 октября 2018 | 20:29
надеюсь сразу после посадки пендостанцев астронавтов арестовали по подозрению в диверсии с дыркой в российском модуле станции. Я бы так сделал