Российский космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд вернулись на Землю

Они были участниками миссии на Международной космической станции, которая продлилась почти 200 дней. Капсула корабля «Союз МС-08» с ними на борту приземлилась сегодня неподалеку от казахского города Жезказган. Теперь командование на борту МКС принял на себя европейский астронавт, немец Александр Герст. Вместе с ним на околоземной орбите остались россиянин Сергей Прокопьев и американка Серина Ауньен-Ченселлор.

На корабле «Союз МС-09», который доставил новый экипаж, ранее была обнаружена утечка воздуха из микротрещины. Сейчас расследованием происхождения этого отверстия занимается комиссия Роскосмоса.