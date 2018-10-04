Z Архив новостей новости
5 16 6 1659
20:00, 04 октября 2018

Глава МИД Великобритании заявил, что против России могут быть введены новые санкции

Глава МИД Великобритании Джереми Хант после заявлений нидерландских властей о  шпионской деятельности РФ заявил,
что против России могут быть введены новые санкции. Обвинения Великобритании похожи на ничем не подкрепленные фантазии. Об этом сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Москва продолжает настаивать на предоставлении консульского доступа к гражданам России Сергею и Юлии Скрипаль, добавила Мария Захарова.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sparky 04 октября 2018 | 20:06

Маня, а зачем вы требуете встречу с "подонком"? Дотравить хотите?

traxau_okurka 04 октября 2018 | 20:14

sparky: Уважаю бритов)))) Сношают главвора РФ как хотят))))

banderobab 04 октября 2018 | 20:17

Глава мид мелкобрит - смешон в своих претензиях к России.
Смешнее только макаки в обезьяннике! ;-))))))

xoxlokost 04 октября 2018 | 20:22

banderobab: Кстати , а вот и макаки отметились !

Корабли Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец», зашедшие в Азовское море для противодействия «провокационным действиям» России и усиления украинской группировки, были готовы вступить в бой с российскими пограничниками, проходя по Керченскому проливу. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины и руководивший проходом капитан первого ранга Дмитрий Коваленко.

Он отметил, что обстановка во время прохода была нервной. «Боевые группы, пулеметы — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», — поведал капитан.
«Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они же могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять. Я бы на них посмотрел, если бы они попытались. Все-таки восемь килограммов струя воды! Человека легко смыть с борта», — рассказал Коваленко о действиях украинских моряков.

chubuk 04 октября 2018 | 20:09

Захарова хочет передать "подонку" и "предателю" новые сведения?

rus095 04 октября 2018 | 20:13

очередной бред от ЕС, бред хотя бы потому что якобы шпионов взяли с поличным и всего лишь выдворили из страны. Причем это случилось еще весной,но вот "вспомнили" об этом только сейчас.

compare 04 октября 2018 | 20:18

rus095: словечко "бред",в методичке оценивается как 11-80Х2?

sparky 04 октября 2018 | 20:27

rus095: Старичок, пора бы уже знать, что сотрудников посольств не арестовывают, а всего лишь высылают.

testmeter 04 октября 2018 | 20:14

Вставание с колен идет бурными темпами

compare 04 октября 2018 | 20:15

"сказала мария захарова"..-это что,новый "уровень" дипломатии? сказала бабулька...сказал сосед...сказал мишка-косой....

abu_vgrobu 04 октября 2018 | 20:17

А зачем 4 чела, чтобы вай-фай ломать??? Не проще ли использовать подложенный кому-нибудь из постоянного персонала, замаскированный под другую вещь трансмиттер... Группа может делать всю работу не выходя из стен ФСБ... Чушь собачья, а не власти Голландии..

(комментарий скрыт)

sg103 04 октября 2018 | 20:18

Выгнать к ебеням всех пидерландских дипломаотв, обвинив в том, что собирались украсть рецепт кваса..

sasass 04 октября 2018 | 20:18

Операция против Скрипалей оказалась катастрофически неудачной и раскрылась вся цепь агентурных связей ГРУ и его штатный состав....

nikvol 04 октября 2018 | 20:19

Не нужно вообще обращать внимание на выступления Великобритании. Просто не реагировать. Пусть хоть полностью разрывают все отношения. Товарооборот у нас никакой, грозить им - кроме слов - нечем.

nnikolay 04 октября 2018 | 20:26

По просьбе ВВП!

cromwel 04 октября 2018 | 20:35

Санкции нам только на пользу! Польза от них видна все больше и отчетливее.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 554 6 6130 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6407 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 143 6 14006 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 421 6 44243 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Новости

Хинтшейн: Глава Росгвардии Золотов лично провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать машину около Кремля Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший советник Золотова…

5 46 6 5102
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 98 6 11807 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 51 6 6373 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 50 6 6726 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 136 6 19265 28.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 180 6 25966 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 93 6 14882 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…

5 40 6 8029 27.09
Kобщество, власть, пенсии, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

2986966

5 73 6 11410 17:08
#слушать 35:54 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 542 6 94152 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Башка Русское просторечное слово «башка» пришло в язык из татарского…

5 32 6 5613 03.10
Kязыки, передачи, образование, события
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7401 28.09

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин накануне вечером подписал закон о повышении пенсионного возраста Днем реформу одобрил Совет Федерации…

5 19 6 144143
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 247 6 135028 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 136 6 19265 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 405 6 254507 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Кремль думает, что он сильный…

5 155 6 96980 30.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7312696
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3685949

Сегодня в эфире