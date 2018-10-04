Глава МИД Великобритании заявил, что против России могут быть введены новые санкции
Глава МИД Великобритании Джереми Хант после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ заявил,
что против России могут быть введены новые санкции. Обвинения Великобритании похожи на ничем не подкрепленные фантазии. Об этом сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Москва продолжает настаивать на предоставлении консульского доступа к гражданам России Сергею и Юлии Скрипаль, добавила Мария Захарова.
Комментарии16
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sparky 04 октября 2018 | 20:06
Маня, а зачем вы требуете встречу с "подонком"? Дотравить хотите?
traxau_okurka 04 октября 2018 | 20:14
sparky: Уважаю бритов)))) Сношают главвора РФ как хотят))))
banderobab 04 октября 2018 | 20:17
Глава мид мелкобрит - смешон в своих претензиях к России.
Смешнее только макаки в обезьяннике! ;-))))))
xoxlokost 04 октября 2018 | 20:22
banderobab: Кстати , а вот и макаки отметились !
Корабли Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец», зашедшие в Азовское море для противодействия «провокационным действиям» России и усиления украинской группировки, были готовы вступить в бой с российскими пограничниками, проходя по Керченскому проливу. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины и руководивший проходом капитан первого ранга Дмитрий Коваленко.
Он отметил, что обстановка во время прохода была нервной. «Боевые группы, пулеметы — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», — поведал капитан.
«Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они же могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять. Я бы на них посмотрел, если бы они попытались. Все-таки восемь килограммов струя воды! Человека легко смыть с борта», — рассказал Коваленко о действиях украинских моряков.
chubuk 04 октября 2018 | 20:09
Захарова хочет передать "подонку" и "предателю" новые сведения?
rus095 04 октября 2018 | 20:13
очередной бред от ЕС, бред хотя бы потому что якобы шпионов взяли с поличным и всего лишь выдворили из страны. Причем это случилось еще весной,но вот "вспомнили" об этом только сейчас.
compare 04 октября 2018 | 20:18
rus095: словечко "бред",в методичке оценивается как 11-80Х2?
sparky 04 октября 2018 | 20:27
rus095: Старичок, пора бы уже знать, что сотрудников посольств не арестовывают, а всего лишь высылают.
testmeter 04 октября 2018 | 20:14
Вставание с колен идет бурными темпами
compare 04 октября 2018 | 20:15
"сказала мария захарова"..-это что,новый "уровень" дипломатии? сказала бабулька...сказал сосед...сказал мишка-косой....
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 20:17
А зачем 4 чела, чтобы вай-фай ломать??? Не проще ли использовать подложенный кому-нибудь из постоянного персонала, замаскированный под другую вещь трансмиттер... Группа может делать всю работу не выходя из стен ФСБ... Чушь собачья, а не власти Голландии..
sg103 04 октября 2018 | 20:18
Выгнать к ебеням всех пидерландских дипломаотв, обвинив в том, что собирались украсть рецепт кваса..
sasass 04 октября 2018 | 20:18
Операция против Скрипалей оказалась катастрофически неудачной и раскрылась вся цепь агентурных связей ГРУ и его штатный состав....
nikvol 04 октября 2018 | 20:19
Не нужно вообще обращать внимание на выступления Великобритании. Просто не реагировать. Пусть хоть полностью разрывают все отношения. Товарооборот у нас никакой, грозить им - кроме слов - нечем.
nnikolay 04 октября 2018 | 20:26
По просьбе ВВП!
cromwel 04 октября 2018 | 20:35
Санкции нам только на пользу! Польза от них видна все больше и отчетливее.