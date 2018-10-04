Российский МИД считает необходимым разобраться в сути обвинений, которые предъявили сегодня власти Нидерландов

На Смоленской площади пока располагают лишь общей первичной информацией на эту тему, — сказал сегодня зам.главы МИД Сергей Рябков. По его словам, тема российских хакеров в последнее время приобрела популярность в кругах, которые настроены негативно по отношению к России. Это, считает Рябков, заставляет усомниться в обоснованности обвинений.

Нидерланды сегодня рассказали о том, что спецслужбы королевства при помощи британских коллег предотвратили хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Кроме того, среди целей хакеров, которые, по данным голландских властей, являются сотрудниками российской военной разведки, также была следственная группа по делу о сбитом в Донбассе «Боинге».