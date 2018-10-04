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20:00, 04 октября 2018

Российский МИД считает необходимым разобраться в сути обвинений, которые предъявили сегодня власти Нидерландов

На Смоленской площади пока располагают лишь общей первичной информацией на эту тему, — сказал сегодня зам.главы МИД Сергей Рябков. По его словам, тема российских хакеров в последнее время приобрела популярность в кругах, которые настроены негативно по отношению к России. Это, считает Рябков, заставляет усомниться в обоснованности обвинений.
Нидерланды сегодня рассказали о том, что спецслужбы королевства при помощи британских коллег предотвратили хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Кроме того, среди целей хакеров, которые, по данным голландских властей, являются сотрудниками российской военной разведки, также была следственная группа по делу о сбитом в Донбассе «Боинге».

Комментарии

27

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traxau_okurka 04 октября 2018 | 20:04

Портянки и ватники, что в методичках пишут? Голландцы уже жидобандеровцы или пока нет?))))))))))

meteor1908 04 октября 2018 | 20:07

traxau_okurka: они сыробандеровцы.))) А раз мы сыр уже запретили, то ответить нечем.

danko1 04 октября 2018 | 20:16

meteor1908: Этих хотя бы задержали по реальным паспортам, по крайней мере у двоих уже нашлись реальные подтверждения, как и сведения об их работе в одном спецподразделении МО.
Спешат по Боингу получить информацию, чтобы до суда успеть в опровержение новые фальсификации состряпать.
Но и тут прокололись с чеком такси от ГРУ до Шереметьево, да и с активацией мобильного в районе ГРУ.

dataan 04 октября 2018 | 20:18

Господа хомячки подпиндосники. :)))))))))))))
Предайте своим пиндосовским хозяевам, что они напрочь отучились работать. Их отцами была задумана великолепная "игра" против России, но сынки оказались бараны-баранами. :))))))))))))
Ни информационная, ни химическая, ни бактериологическая война не проходит у сынков бездарных. Одна клоунада. Опозорили вы знаменитых своих "отцов". :)))

danko1 04 октября 2018 | 20:25

dataan: Идиот, хозяева только у рабов безмозглых бывают, как у портянок хозяин вор Пригожин. Даже Спартак поднял восстание рабов, не желающих быть рабами.

jidkov 04 октября 2018 | 20:29

Страна наша стараниями недоампиратора и его окружения всё глубже погружается в зловонное дерьмо. Скоро, видимо, начнётся сеанс подводного плавания...

dataan 04 октября 2018 | 20:29

danko1: :))))))))))))))))
Да не суетись ты. Все тут всем давно известно. :))))))))))

pit_heap 04 октября 2018 | 20:39

Несмотря на обвинения ВАДА отрицает, что его атаковали русские шпионы.С 2016 года не было никаких свидетельств нарушений систем организации.

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 20:07

traxau_okurka: нееее - они поди теперь "ниж(д)нефашисты" ....

rus095 04 октября 2018 | 20:20

traxau_okurka: а что тут думать то все и так шито наспех белыми нитками. Якобы шпионов взяли чуть ли не "с поличным" и всего лишь выдворили из страны. Причем "шпионы" не имели дипломатического прикрытия. Да если бы они действительно были причастны к спецслужбам их бы через сутки или раньше уже переправили в США и там бы был очередной супер шпионский скандал. А тут вдруг такая забота о русских - выслали из страны. С чего вдруг такая доброта? Да и было это событие весной, а тут вдруг вспомнили об этом. Не потому ли что надо срочно помогать Британии со скандалом со Скрипалями и то что рейтинг премьера Британии стремится к нулю?

novirusisch 04 октября 2018 | 20:26

rus095: Ты тут идиота изображаешь или идиотом являешься?
тебе же сказали, что у них дипломатический иммунитет.
Поэтому максимум, что с ними можно сделать это выслать их.

Идиот, даже если бы они убили человека их нельзя арестовать.
мне просто интересно, ты действительно так туп, что не знаешь этого?

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 20:05

как же СТЫДНО за то, что отворят (и от моего имени тоже!), наши так называемые спец.службы ...

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 20:06

johnbmw: и ведь с этим предстоит жить ДО смены власти ...

xoxlokost 04 октября 2018 | 20:11

johnbmw: Возьми себя в руки тряпка ! Ну а если ты собрался с ЭТИМ жить ,то нихера тебе не стыдно ,пистежь один ! )

novirusisch 04 октября 2018 | 20:05

Российский МИД считает необходимым разобраться в сути обвинений, которые предъявили сегодня власти Нидерландов
--------------
А кто мешал-то разбираться, ась?
Дипломатов ваших под прикрытием из ГРУ которые из Голландии уже полгода как выкинули.
за полгода могли и спросить голландцев в чем дело, за что выкинули?
Чего не спрашивали?

idruker 04 октября 2018 | 20:08

novirusisch: Ну так ГРУ ж не сообщает МИДу, когда фабрикует дипломатические паспорта. Откуда же этим шстерком типа Захаровой и Рябкову знать, чего там белые люди наверху задумали.

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 20:08

novirusisch: стеснялась маша ... она у нас девушка стеснительная ТАКАЯ ...

severnaj 04 октября 2018 | 20:09

Опять старая песня - мы не в курсе , объясните нам что там у вас произошло....полное недоумение, глаза по чайнику - ну все как всегда. Наша до боли знакомая "тактика и стратегия".

haldey 04 октября 2018 | 20:12

Только проигрывая, и не имея никаких шансов на победу, Запад решил играть вообще без правил. Но это их не спасет))) Мэй не просто "сбитая летчица", она отработанный шлак, как и вся проамериканская элита...
Мера понимания низкая, и приемчики на том же низком уровне)))
Весь, так называемый, цивилизованный мир рушится, а мы собираем новый мир с Китаем и Индией)))
Западу только и остается, запрыгнуть в последний, общий вагон)))
А Австрия вовремя купила билет в мягкий вагон)))

nina51 04 октября 2018 | 20:19

haldey: Путин играет с этими западными идиотами )))

ura_123 04 октября 2018 | 20:19

haldey: Ты в собирание новЫга мира забыл включить такого драйвера экономики как Сирия))))

(комментарий скрыт)

abu_vgrobu 04 октября 2018 | 20:14

Там детали ещё смешнее. Оказалось, что при задержании все четверо уничтожили свои мобильные телефоны, не оставив следов ДНК))))))))))))
И да!!!! Раньше русским хакерам не надо было пересекать океаны и границы. Так справлялись. Эти же повели себя, как древние динозавры. Поехали прямо к штаб-квартире ОЗХО с антенной и аппаратурой, чтобы взломать ВИФИ))))))))))))))))

alena01 04 октября 2018 | 20:16

Ну что делать...
"Понять... И пгастить..."

av_babich 04 октября 2018 | 20:17

сказал сегодня зам.главы МИД Сергей Рябков
--------------
Сергей, Сергей...
Маню нам никто не заменит.
Где Маня?

ura_123 04 октября 2018 | 20:17

Да,не тот нынче Штирлиц,ох не тот... Сыпятся гей-туристы на мелочах)))
Дедушка Мюллер (Броневой) от смеха помирает.

sasass 04 октября 2018 | 20:22

МИД знает все в чем провал военной разведки ГШ РФ....

alexgnom 04 октября 2018 | 20:24

Че, Захаровой ужжо не хватает? Рябков теперь танцы танцует?... Мдя....

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