8 депутатов Ингушетии, проголосовавших против соглашения о границе с Чечней, заявили о фальсификации – правозащитник

8 депутатов парламента Ингушетии, проголосовавших против соглашения о границе с Чечней, заявили о фальсификации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник, руководитель ингушской правозащитной организации «Марш» Магомед Муцольгов.

По его словам, ситуация осложняется тем, что аппарат парламента в настоящий момент разошелся и это не позволяет оставшимся депутатам «исправить» ситуацию с принятием в первом чтении законопроекта.

М.Муцольгов отметил, что акция в поддержку законодателей продолжается. На мероприятии присутствует свыше 6 тысяч человек, которые требуют, чтобы уехавшие депутаты вернулись. По словам правозащитника, собравшиеся предоставили им час времени.

Правозащитник также рассказал, что ранее глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров вышел к митингующим, однако его никто не стал слушать, «завязалась потасовка и его увели».

Как подчеркивает М.Муцольгов, жители Ингушетии считают соглашение о границе между республиками «неуважением к народу», так как оно было принято без публичных слушаний, референдума.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Сегодня депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».

Протестуя против договора о границе с Чечней, к парламенту столицы Ингушетии пришло свыше 6 тысяч человек.

По сообщениям очевидцев, бойцы Росгвардии открыли стрельбу в воздух после того, как к протестующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров и в него из толпы полетела пустая бутылка.