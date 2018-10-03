В Москве проходит митинг памяти событий октября 1993 года

В Москве, возле станции метро Улица 1905 года проходит согласованный митинг левых сил памяти событий октября 1993 года, когда произошло противостояние бывшего президента РФ Бориса Ельцина с Верховным Советом. Собравшиеся также протестуют против пенсионной реформы. На мероприятии присутствует 3 тысячи человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

По словам С.Удальцова, митингующие требуют полноценного расследования событий октября 1993 года, привлечения виновных к ответственности, установления памятника в Москве защитникам Дома Советов. Собравшиеся также выражают недовольство действующей властью, выступают за отставку правительства, импичмент президента.

Как сообщает С.Удальцов, на мероприятии дежурит много полиции, однако полицейские не препятствуют проведению мероприятия.