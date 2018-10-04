Нидерланды обвинили ГРУ в попытках кражи файлов о МН17 из-за дела Скрипалей – депутат ГД

Нидерланды обвинили ГРУ в попытках кражи файлов о МН17 и атаки на ОЗХ из-за дела Скрипалей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, после заявления Лондона об Александре Петрове и Руслане Боширове, которые (как утверждает лондонская сторона) являются сотрудниками ГРУ и причастны к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, российские спецслужбы стали «страшилками для всех».

А.Морозов добавил, что Нидерланды не желают вести совместное с Россией расследование обстоятельств трагедии с МН17, что говорит о политизации процесса поиска виновных.

По его словам, Москва всегда выступала за сотрудничество в расследовании крушения Boeing и «готова была выделить своих следователей, специалистов в этой области», однако Амстердам отказывался от помощи.

Сегодня Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении атаки четырех российских хакеров (сотрудников ГРУ) на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Напомним, что ОЗХО участвует в расследовании химических атак в Сирии, а также отравлении Скрипалей.