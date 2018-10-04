Нидерланды обвинили ГРУ в попытках кражи файлов о МН17 из-за дела Скрипалей – депутат ГД
Нидерланды обвинили ГРУ в попытках кражи файлов о МН17 и атаки на ОЗХ из-за дела Скрипалей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
По его словам, после заявления Лондона об Александре Петрове и Руслане Боширове, которые (как утверждает лондонская сторона) являются сотрудниками ГРУ и причастны к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, российские спецслужбы стали «страшилками для всех».
А.Морозов добавил, что Нидерланды не желают вести совместное с Россией расследование обстоятельств трагедии с МН17, что говорит о политизации процесса поиска виновных.
По его словам, Москва всегда выступала за сотрудничество в расследовании крушения Boeing и «готова была выделить своих следователей, специалистов в этой области», однако Амстердам отказывался от помощи.
Сегодня Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении атаки четырех российских хакеров (сотрудников ГРУ) на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Напомним, что ОЗХО участвует в расследовании химических атак в Сирии, а также отравлении Скрипалей.
Комментарии5
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ostapba 04 октября 2018 | 19:50
Может дело не в бобине??
Шофер сидит не в своей кабине..
Пора в камеру??
Даже??
danko1 04 октября 2018 | 19:59
ostapba: Чем ближе суд по сбитому Боингу, тем больше будет попыток похитить информацию о расследовании, чтобы успеть в ответ на реальные обвинения сфабриковать новые фальсификации.
novirusisch 04 октября 2018 | 19:57
А.Морозов добавил, что Нидерланды не желают вести совместное с Россией расследование обстоятельств трагедии с МН17
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Не согласны на применение принципа Бастрыкина "Я тебя убью и сам расследовать буду" голландцы,гады какие. А то Россия бы им помогла. А уж каких бы специалистов прислали бы.
Век бы благодарили.
Собственно их и сейчас прислали для помощи. Не поняли голландцы.
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 20:05
Как они надоели со своим враньем. Но тут чувствуется спланированная атака : США,Англия,Австралия,Нидерланды, Канада. Или настолько сильны российские хакеры,или настолько бессильны в своей злобе западные страны.
andre_klimov 04 октября 2018 | 20:15
abu_vgrobu:
Да все гораздо проще. Обычно, раскрытие подобных персонажей не предается широкой огласке, а используется для торга, обменивая нераспространение информации на какие-нибудь полезности. Но это работает только тогда, когда раскрытие информации является чувствительным воздействеием на пойманные службы. В данном же случае ни о каком "сохранении лица" речь уже просто не идет. Провалом больше, провалом меньше - ничего уже не изменится для российской спецухи. Поэтому и держать эту информацию как предмет торга смысла нет. Последние действия России показали, что она не хочет даже выглядеть прилично - вот все и сбрасаывают информацию, поскольку начальной ценности она больше не имеет.