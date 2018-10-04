Ситуация с операцией против ОЗХО требует создания международного режима, минимизирующего такие угрозы – политолог
Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении атаки четырех российских хакеров (как сообщается, сотрудников ГРУ) на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Данный инцидент требует создания международного режима, который бы минимизировал такого рода угрозы. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Андрей Кортунов.
Он также отметил, что в Амстердаме заявили о кибероперации против ОСХО лишь сегодня (хотя располагали этой информацией еще в апреле), так как собирали доказательную базу причастности сотрудников ГРУ.
Как считает А.Корунов, России следует внести максимум ясности в данной ситуации и предоставить «убедительные доказательства» своей непричастности.
Комментарии5
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novirusisch 04 октября 2018 | 19:48
России следует внести максимум ясности в данной ситуации и предоставить «убедительные доказательства» своей непричастности.
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Она бы их представила, да где их взять.
С поличным попались.
За руку схватили, когда она в чужом кармане была.
xoxlokost 04 октября 2018 | 19:55
novirusisch: Пису им на воротник чтобы шея не потела ,а не доказательства ! Это не проблемы России !)))
novirusisch 04 октября 2018 | 20:00
xoxlokost: Дурашка-пидо-рашка, а им и не нужны никакие доказательства.
У них и своих достаточно.
Поэтому они поставили вас в коленно-локтевую позицию и наяривают от души.
Аж зад у вас светится.
dmast79 04 октября 2018 | 20:25
novirusisch: Новость читай, а не выдумывай!
Разве Россия вопит об изнасиловании?? Нет, это гейропку опять отымели в киберпространство …)))
novirusisch 04 октября 2018 | 20:31
dmast79: Я и читаю, пидораша, Россия и стонет и плачет и бьется о берег голландский и волосы рвет на себе.
Опять завалились позорники. Жопорукие и дерьмоголовые потому как.
Что они не делают, не идут дела у лишнехромосомных.