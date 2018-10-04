Ситуация с операцией против ОЗХО требует создания международного режима, минимизирующего такие угрозы – политолог

Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении атаки четырех российских хакеров (как сообщается, сотрудников ГРУ) на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Данный инцидент требует создания международного режима, который бы минимизировал такого рода угрозы. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Андрей Кортунов.

Он также отметил, что в Амстердаме заявили о кибероперации против ОСХО лишь сегодня (хотя располагали этой информацией еще в апреле), так как собирали доказательную базу причастности сотрудников ГРУ.

Как считает А.Корунов, России следует внести максимум ясности в данной ситуации и предоставить «убедительные доказательства» своей непричастности.