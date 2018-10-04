Вдова режиссера Дмитрия Брусникина Марина назначена художественным руководителем московского театра «Практика»

Эта должность оставалась вакантной после смерти Брусникина в начале августа. Директором театра при этом остается Борис Мездрич, — сообщили сегодня в департаменте культуры Москвы. Брусникина ранее работала помощником художественного руководителя в МХТ имени Чехова.