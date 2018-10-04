Вдова режиссера Дмитрия Брусникина Марина назначена художественным руководителем московского театра «Практика»
Эта должность оставалась вакантной после смерти Брусникина в начале августа. Директором театра при этом остается Борис Мездрич, — сообщили сегодня в департаменте культуры Москвы. Брусникина ранее работала помощником художественного руководителя в МХТ имени Чехова.
Комментарии3
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neyexo 04 октября 2018 | 19:40
что говорит закон о вдовах режиссеров - обладают иммунитетом?
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 19:45
Семейный бизнес, типа..