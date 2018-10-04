Симоновский суд Москвы арестовал полицейского, который стрелял из травматического пистолета по прохожему
Против сотрудника органов возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Конфликт произошел в конце сентября. Потерпевший распивал спиртное со своим знакомым на детской площадке. Возник конфликт с двумя полицейскими, которые не находились при исполнении обязанностей. В ходе потасовки один из участников драки применил травматический пистолет.
Комментарии2
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peresvet73 04 октября 2018 | 20:02
Это не отдельный случай с отдельным полицейским, им там, наверняка, коллективные тренинги устраивают по разжиганию профессиональной ненависти к обывателям - врагам фюрера.