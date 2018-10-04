Симоновский суд Москвы арестовал полицейского, который стрелял из травматического пистолета по прохожему

Против сотрудника органов возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт произошел в конце сентября. Потерпевший распивал спиртное со своим знакомым на детской площадке. Возник конфликт с двумя полицейскими, которые не находились при исполнении обязанностей. В ходе потасовки один из участников драки применил травматический пистолет.