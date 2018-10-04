"Рябков: Россия исключает для себя любую перспективу вмешательства в выборы и внутренние дела США"

Об этом сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. В то же время он ожидает, что последует новый всплеск обвинений США в адрес Москвы в том, что она вмешивается в избирательные процессы.

В Вашингтоне сегодня заочно предъявили обвинения семи гражданам России. По данным Минюста США, все они являются сотрудниками военной разведки и причастны к хакерским атакам против Организации по запрещению химического оружия, порядка 250-ти спортсменов и множества спортивных структур и антидопинговых агентств.

Чуть ранее власти Нидерландов объявили о том, что еще весной по обвинению в кибершпионаже были задержаны четверо российских разведчиков, которые прибыли в страну по дипломатическим паспортам. Все они были высланы домой.