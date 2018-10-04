Рябков: Россия исключает для себя любую перспективу вмешательства в выборы и внутренние дела США
Об этом сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. В то же время он ожидает, что последует новый всплеск обвинений США в адрес Москвы в том, что она вмешивается в избирательные процессы.
В Вашингтоне сегодня заочно предъявили обвинения семи гражданам России. По данным Минюста США, все они являются сотрудниками военной разведки и причастны к хакерским атакам против Организации по запрещению химического оружия, порядка 250-ти спортсменов и множества спортивных структур и антидопинговых агентств.
Чуть ранее власти Нидерландов объявили о том, что еще весной по обвинению в кибершпионаже были задержаны четверо российских разведчиков, которые прибыли в страну по дипломатическим паспортам. Все они были высланы домой.
Комментарии20
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chubuk 04 октября 2018 | 19:38
"Дяденька, прости засранца".
danko1 04 октября 2018 | 19:45
chubuk: Как надоело это враньё и как стыдно за него.
Ведь Путин давно признался во взломе почты Клинтон, сказав, что не имеет значения как добыта информация, а главное, что она содержит.
gordy 04 октября 2018 | 19:56
"Рябков: Россия исключает для себя любую перспективу вмешательства в выборы и внутренние дела США"
Не это ли обещание было условием отмены новых санкций?
chubuk 04 октября 2018 | 19:58
danko1: "...и как стыдно за него..."
Стыд - это качество присуще людям, но для вас у меня есть совет - а вдруг поможет? Представьте что вы пришли в зоопарк, и вдруг мартышка начала мастурбировать при всем честном народе - вас будет преследовать стыд за нее? Это обезьяны - кто в костюме, кто в форме... Если уж и стыдиться, то только за служащих зверинца, допустивших выход экспонатов из вольера.
tv_victim 04 октября 2018 | 19:39
Россия-то да, исключает... А оторванная от реальности, полностью ушедшая в астрал и впавшая в прострацию шайка незаменимого? Чёт сомневаюсь....
kottigr1 04 октября 2018 | 19:45
tv_victim: Вообще Запад во многом сам виноват в той ситуации, когда откровенные дебилы с российскими дип-паспортами целыми стаями бегают по их странам и занимаются разед-деятельностью. Надо ввести жесткие квоты на количество людей из РФ имеющих право находится в странах Запада с дипломатическим паспортом в кармане. Если кого-то ловят "на горячем" с подобным паспортом, то квота должна снижаться без права на восстановление..
seryj_wolk 04 октября 2018 | 19:52
kottigr1: Без аккредитации в стране пребывания никакие дипломатические паспорта не должны признаваться!
testmeter 04 октября 2018 | 20:01
tv_victim: "Россия исключает" ///
Я вам не скажу за всю Россию
Вся Россия очень велика...
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vilingrad 04 октября 2018 | 19:45
Россия исключает для себя "
Какие слова! Пора с повинной!
anemon 04 октября 2018 | 19:46
А на фига тогда пригожинская банда на Оптиков на бюджетные деньги существует?
oxlomon 04 октября 2018 | 19:54
Чушь кошачья!
Исключить МОРАЛЬНОЕ право на вмешательство в дела США (равно как и любой другой страны) Россия сможет лишь при условии, что США перестанет вмешиваться в её дела. А без этого вмешательство можно и нужно рассматривать всего лишь как способ противодействия.
С юридической же точки зрения подобные вещи вообще толком не прописаны ни в каких законах.
v_bnd 04 октября 2018 | 19:55
Г-н Рябков, РФ может исключать что угодно. Это не имеет значения. Она ж уже даже не субъект в данном вопросе, а объект.
Осталось только дождаться ответа на вопрос что в этот раз США будут "включать".
severnaj 04 октября 2018 | 19:58
Да уж, навмешивались. Пора прекращать.
ostapba 04 октября 2018 | 19:59
Может Россия меморандум подпишет и на этот раз??
И на такой случай даже??
peresvet73 04 октября 2018 | 19:59
Это заявление сделано в ходе операции прикрытия предстоящего вмешательства в выборы США.
sg103 04 октября 2018 | 20:02
Тоска зеленая. Как достали эховские холуи и усравшиеся в своей верноподданической любви хомячки. Да, если в сща кого то выберут, а кто то проиграет - в этом будут виноваты Российские ГРУ-ники.. Довольны? А теперь лижите дальше, иуды..
ostapba 04 октября 2018 | 20:09
Задумались российские федерасты в Российской Федерации??
Ожет и не такое чмо был этот Обама??
Да и моча в лифтах уже пропахла русским духом из-за антисанкций даже.
ankir 04 октября 2018 | 20:13
Для США все население России потенциальные военные разведчики и хакеры.
mobile_actor 04 октября 2018 | 20:32
Ну, а откуда МИДовцу-то знать, исключают ли силовые и шпионские ведомства такую переспективу? Последние, ведь не отвечают перед МИДом, не подчинаются ему, не обязны его информировать о своих операциях.