Полиция Москвы ищет водителя такси по подозрению в изнасиловании
Инцидент произошел на улице Зеленоградской на севере столицы. В городе введен план «Перехват», — передает агентство «Москва». Других подробностей источник в правоохранительных органов пока не сообщал.
Комментарии13
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lager23 04 октября 2018 | 19:39
Многие критикуют многих немцев и саму Меркель за миграционную политику, а водитель такси говорил по русски?
alex_melnikov Алексей Мельников 04 октября 2018 | 19:44
lager23:
Правильно, Меркель и немцы виноваты, что у тебя в стране не сложилось )
vinnidi 04 октября 2018 | 19:56
alex_melnikov: Он о том- что критикуя миграционную политику Германии- лже-патриоты не замечают у себя глобальное неконтролируемое засилье средне-азиатчины!!!
drgonish 04 октября 2018 | 19:53
lager23:
[а водитель такси говорил по русски]
Вот у меня в телефоне видно все имена владельцев такси, марки, цвет и номера, которые приезжали ко мне по вызову. Девочка села к кому попало и без денег?
И какая разница, говорил ли таксист по-русски или по-украински? Юных дегенератов - ложками черпай. Надеюсь, отловят. Желательно, конечно, чтоб дегенерата безболезненно усыпили, но мы повинуемся закону....
vinnidi 04 октября 2018 | 20:32
drgonish: Разница большая -по-русски как и по-украински таксистов говорящих в москвабаде днем с огнем не найти- а вот с-азитов с похотливыми взорами на наших женщин ---как собак не резанных - благодаря мудрой политике питерского пересидельца!!!
aleksandr39 04 октября 2018 | 20:34
lager23: Насильника нужно искать среди боевиков -наемников из ОПГ " днр -лугандон " .
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edyatel 04 октября 2018 | 19:40
Пусть не брезгуют Метро.
А то последнее время московские снобы стали презрительно относится к тем кто
пользуется этим прекрасным общественным транспортом.
alexsokoll 04 октября 2018 | 19:49
edyatel:
Москва - один из красивнйших городов мира, а метро точно самое красивое.
drgonish 04 октября 2018 | 20:04
edyatel:
Я - провинциал, как то зашел в московское Метро. Внимание юных и не очень дам на меня произвело двоякое впечатление. Я не привык быть пассивной стороной. Я вообще думал, что меня невозможно смутить. Но, спустившись в Метро (2 РАЗА - туда-сюда) я понял, что сильно заблуждался.
alex_melnikov Алексей Мельников 04 октября 2018 | 19:42
Лихие путинские годы ...
tv_victim 04 октября 2018 | 19:46
Если это водитель любого агрегатора такси, то поиски не должны занять более нескольких минут. Там все, имена, телефоны, маршрут, трек по секундам.... Но, подозреваю, вскоре из этого события будет радута целая истерия против такси-агрегаторов... Шутка ли, столько людей что-то зарабатывают, а обобрать и их до нитки пока не получается......
stas12006 04 октября 2018 | 19:56
насыаналност кто?