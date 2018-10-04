В Ингушетии депутаты местного парламента требуют повторного голосования по соглашению о границе с Чечней
Они утверждают, что большинство членов Народного собрания выступило против ратификации документа. В то же время пресс-служба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова сегодня утверждала, что чуть больше половины депутатов проголосовали за.
В столице республики Магасе сегодня с утра проходит акция протеста. Несколько тысяч человек выступают против утверждения договора о границе с Чечней. Сообщалось, что в какой-то момент сотрудники правоохранительных органов начали стрельбу в воздух.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 19:07
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
novirusisch 04 октября 2018 | 19:16
yulya_tsikina28: Юленька, тебе надо в Ингушетию ехать. Срочно. Там люди горячие, вот уже стрелять в воздух начали. Ты должна устроить им разрядку напряженности. Чтобы они не в воздух разряжались.
tv_victim 04 октября 2018 | 19:24
На бис, что ли?
yuriyf_ua 04 октября 2018 | 19:30
Люди дорогу танкам уже перекрывают, а вы еще о выстрелах 3 часа назад информацию передаете
len56 04 октября 2018 | 19:52
ингуши-это люди
русские-трусливое быдло