В Ингушетии депутаты местного парламента требуют повторного голосования по соглашению о границе с Чечней

Они утверждают, что большинство членов Народного собрания выступило против ратификации документа. В то же время пресс-служба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова сегодня утверждала, что чуть больше половины депутатов проголосовали за.

В столице республики Магасе сегодня с утра проходит акция протеста. Несколько тысяч человек выступают против утверждения договора о границе с Чечней. Сообщалось, что в какой-то момент сотрудники правоохранительных органов начали стрельбу в воздух.