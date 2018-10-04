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19:01, 04 октября 2018

Семеро сотрудников российской военной разведки обвиняются в США в кибератаках

Об этом сегодня объявил помощник генпрокурора США Джон Демерс. По его словам, незадолго до этого Нидерланды и Великобритания объявили о проведении операции против российских агентов в Гааге, которая позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ. Они, по данным американских властей, собирали сведения о спортивных организациях, спортсменах и даже об американской компании, которая управляет атомной электростанцией. Впрочем, все семеро, как говорят в Вашингтоне, сейчас находятся в России.

Трое из четырех высланных из Нидерландов россиян имели отношение к разведке. Об этом пишет интернет-издание «МБХ Медиа», ссылаясь на информацию из различных баз данных.

На пресс-конференции Минобороны Нидерландов были названы имена четырех россиян, которых власти страны подозревают в работе на ГРУ. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Последний, как пишет «МБХ Медиа», является кадровым офицером ГРУ. В 1997 году Минин окончил Пермское военно-техническое училище, а затем учился в Военно-дипломатической академии в Москве.

Моренец родился в Мурманской области, а в 2009 году был зарегистрирован по адресу Комсомольский проспект, дом 20. Там же расположен комплекс зданий Минобороны и центральный узел связи Генерального штаба «Рубин».
Евгений Серебряков родился в Курске и в 2004 году служил в воинской части, находящейся по тому же адресу. Олег Сотников учился в МАДИ – он единственный, кого пока не удается напрямую связать в ГРУ.

По данным голландской стороны, россияне причастны к попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия в апреле этого года.

Обвинения Великобритании в адрес России в  осуществлении кибератак по  всему миру  — это спланированный сценарий удара по российскому авторитету. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Яковенко отметил, что все обвинения безответственны и бездоказательны.

Комментарии

29

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yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 19:04

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serge_moro 04 октября 2018 | 19:10

yulya_tsikina28: Скоро мы узнаем весь личный состав ГРУ

petervladov 04 октября 2018 | 19:20

serge_moro: Скоро мы узнаем весь личный состав ГРУ
=================================
Скоро - у прокладок по каждому поводу на Йехе длиться годами.

gordy 04 октября 2018 | 19:33

@Яковенко отметил, что все обвинения безответственны и бездоказательны.@

Адвокат - неудачник?

kottigr1 04 октября 2018 | 19:35

petervladov: Неужели прокладки уже и Португалию догнали, и ВВП удвоили, и 25 миллионов новых рабочих мест наклепали.. !?

alcatraz 04 октября 2018 | 19:22

Хорошо, что у них еще не обнаружили стропы от парашютов..а так в принципе весь набор шпионов имеется.
Дебилы, даже чек оплаты такси с адресом ГРУ не додумались уничтожить. Полная деградация ..идиоты.

nina51 04 октября 2018 | 19:33

alcatraz: в такси еще чеки выдают ))) Москва однако

kompricikos 04 октября 2018 | 19:42

Чек для отчета по командировке бухгалтерия однако nina51:

antiboh 04 октября 2018 | 19:52

nina51: Пунктом 111 Правил определено, что за пользование легковым такси в подтверждение оплаты выдается либо кассовый чек, либо квитанция в форме бланка строгой отчетности...

splin2 04 октября 2018 | 19:55

alcatraz: у них есть рога и копытв,которые просил показать ВВП

kotvinder2 04 октября 2018 | 20:01

serge_moro: "Семеро сотрудников российской военной разведки обвиняются в США в кибератаках"
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Держите меня семеро
Семеро одного не ждут
Семь раз отпей, один отъешь
Семеро по лавкам
Волк и семеро козлят
Белоснежка и семь гномов
Семь стариков и одна девушка
вырезано цензурой
Суп из семи з#луп
Богатая у западных козлов фантазия!

askol2016 04 октября 2018 | 19:04

Посыпались солсберецкие...

kara 04 октября 2018 | 19:06

а что плохого знать правду?! если скрывать нечего то и бояться нечего

novirusisch 04 октября 2018 | 19:12

kara: Что, теперь так в методичках у вас написанго?
Ну, а что вам осчтается делать.
Обосрались по полной. Сделали вас как детей.
скоро вам будут рассказывать на каком стуле вы сидите и на каком расстоянии от стола.
Дебилы проваливаются друг за другом.


Ну, а при такой постановке вопроса Россия должна вообще отказаться от секретности.
зачем ей скрывать правду?

kara 04 октября 2018 | 19:18

novirusisch: так Россия и не скрывает и не скрывается. не скрывает-как легко палятся ГРУшники, а не скрываются-на задания ходят в полный рост, еще и селфи делают и в камеры улыбаются.

novirusisch 04 октября 2018 | 19:46

kara: Идиотизм и непрофессионализм в заслугу ставишь?

Только я не про это.
Я про то, что Скрипаля ни за что посадили, выходит, да?
Англичане просто хотели знать правду и он им ее рассказывал.

compare 04 октября 2018 | 19:58

kara: слабенько как...на уровне:"покажу всем голый зад"! впрочем,чего от тебя ожидать? наследственность-с...

ura_123 04 октября 2018 | 20:26

kara: А потом(по просьбам жён,мужей, не определились- нужное подчеркнуть) едут через Белоруссию на какие-либо острова и под белы рученьки отправляются улыбаться в соседней камере с Бутом и многочисленными ”хакерами" которых штаты уже пару десятков упаковали на дооооооолгие годы)))
Вот такое вот селфи в перспективе.

xoxlokost 04 октября 2018 | 19:12

kara: Согласен ! Меня тоже поражает тупость нашей дипломатии ,нужно прямо говорить - Да , это сделали мы , но , сделали это в целях защиты национальных интересов ,и все ! Ну а каких интересов ,это уже не ваше собачье дело !

kottigr1 04 октября 2018 | 19:18

xoxlokost: Российские дипломаты не настолько тупы, что бы идти на конфликт со страной являющейся лидером в информационных разработках. Если им надо будет, завтра у Вас из всех цифровых, работающих приборов останется лишь арифмометр "Феликс"..

ostapba 04 октября 2018 | 19:56

kottigr1: а таблицы русского математика Брадиса еще лежат.
На пыльных дощечках логарифмических линеек даже!!

snikkersnepper 04 октября 2018 | 20:07

kara:

Млин, долго-долго писал коммент, а он куда-то делся.

В этом и смысл истории. Потому ее и вытащили спустя ПОЛГОДА после самих событий. Американцы так и пишут: "Эти семеро обвиняются в масштабной кампании по взлому, краже личной и секретной информации и публикации этой информации, чтобы отомстить критикам России и склонить общественное мнение в пользу России". И во всех материалах моментальный сдвиг акцентов от РАЗВЕДКИ (оно ведь хоть и бывшее но РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ управление) именно на манипуляции и влияние. Это сигнал не столько грушникам (сколько бы Мельников тут не гыгыгыкал), сколько самому ОЗХО, JIT и спортивным организациям. Потому что теперь любую неудобную инфу могут свалить на "русских хакеров", а тех, кто ее продигает, записать в агенты Кремля. CAS принял решение по отмене дисквы спортсменов - американцы пишут про попытку его взлома. ОЗХО нужно принимать решение по Думе (где ни химоружия, ни пострадавших от него так и не нашли) - сигнал поняли. С боингом ситуация очевидная: в сентябре прессуха МО, после которой прямым текстом предсказывали возвращение темы хакеров, в октябре голландцы достают эту историю. Теперь будут рассказывать, как "ахенты ГРУ" (причем одни и те же 7 человек) подкинули "следствию" никуда не летавшую украинскую ракету, удалили следы ХО из плазму жителей Думы, убедили CAS отменить дисквалификацию и так далее. Можно вспомнить ту же историию с Берни Сандерсом. Чувака тупо выкинули из выборов, но обсуждают до сих пор не это, а "русских хакеров".

ПС. Ради такого барыша не пожалели даже любимых деток из Беллингката. Если кто не заметил, голландская и американская прокуратуры лехким движением руки развалили всю теорию Котов и Инсайдера, вывешенную на этом сайте только 20 сентября.

alex_melnikov Алексей Мельников 04 октября 2018 | 19:11

Опять спалились.

kara 04 октября 2018 | 19:20

alex_melnikov: тоже подрабатываете? а по каким расценкам, может ваши больше платят?

nigelliri56 04 октября 2018 | 19:18

"...это спланированный сценарий удара по российскому авторитету."

Чего там бить-то?

chubuk 04 октября 2018 | 19:35

Для полного 3,14...а осталось евреям завалить С-300.

petrivanov 04 октября 2018 | 19:48

Яковенко клевещет! У России такой аторитет и такая репутация, что ей навредить не может ничто! Это подтвердит кто угодно, хоть в Иране, хоть в Хамас, хоть в Венесуэлле!

marktretiy 04 октября 2018 | 20:01

Удар по авторитету???!!! А он разве имеется?

eduard53 04 октября 2018 | 20:36

* * *
Пиндосы с гейропейцами, умерьте
Изобличенье штирлицев корявых.
Зачем вы шлёте взад толпу агентов?
Куда их тут девать-пристроить, право?

Ну парочку – куда ещё ни шло –
В невыездных подрыхнут депутатцах,
А на поток их ставить – западло:
Госдума ж не резиновая, братцы.

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