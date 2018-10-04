Семеро сотрудников российской военной разведки обвиняются в США в кибератаках

Об этом сегодня объявил помощник генпрокурора США Джон Демерс. По его словам, незадолго до этого Нидерланды и Великобритания объявили о проведении операции против российских агентов в Гааге, которая позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ. Они, по данным американских властей, собирали сведения о спортивных организациях, спортсменах и даже об американской компании, которая управляет атомной электростанцией. Впрочем, все семеро, как говорят в Вашингтоне, сейчас находятся в России.

Трое из четырех высланных из Нидерландов россиян имели отношение к разведке. Об этом пишет интернет-издание «МБХ Медиа», ссылаясь на информацию из различных баз данных.

На пресс-конференции Минобороны Нидерландов были названы имена четырех россиян, которых власти страны подозревают в работе на ГРУ. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Последний, как пишет «МБХ Медиа», является кадровым офицером ГРУ. В 1997 году Минин окончил Пермское военно-техническое училище, а затем учился в Военно-дипломатической академии в Москве.

Моренец родился в Мурманской области, а в 2009 году был зарегистрирован по адресу Комсомольский проспект, дом 20. Там же расположен комплекс зданий Минобороны и центральный узел связи Генерального штаба «Рубин».

Евгений Серебряков родился в Курске и в 2004 году служил в воинской части, находящейся по тому же адресу. Олег Сотников учился в МАДИ – он единственный, кого пока не удается напрямую связать в ГРУ.

По данным голландской стороны, россияне причастны к попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия в апреле этого года.

Обвинения Великобритании в адрес России в осуществлении кибератак по всему миру — это спланированный сценарий удара по российскому авторитету. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Яковенко отметил, что все обвинения безответственны и бездоказательны.