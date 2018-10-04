Группа депутатов ингушского парламента собирается провести новое заседание по вопросу о границе с Чечней

Члены Народного собрания, которые выступили против ратификации соглашения с соседней республикой, утверждают, что по меньшей мере 15 из 24-х парламентариев голосовали против этого документа, — пишет издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката и сына депутата ингушского парламента Калоя Ахильгова.

Несколько тысяч жителей республики сегодня с утра митингуют в Магасе. Они выступают против ратификации договора о границе с Чечней.