Группа депутатов ингушского парламента собирается провести новое заседание по вопросу о границе с Чечней
Члены Народного собрания, которые выступили против ратификации соглашения с соседней республикой, утверждают, что по меньшей мере 15 из 24-х парламентариев голосовали против этого документа, — пишет издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката и сына депутата ингушского парламента Калоя Ахильгова.
Несколько тысяч жителей республики сегодня с утра митингуют в Магасе. Они выступают против ратификации договора о границе с Чечней.
Комментарии2
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semia 04 октября 2018 | 18:35
Ух ты.Парламент не ратифицировал передачу земли Чечне. Значит придется русским парням полечь в битве с Ингушами ,чтобы передать земли Кадырову. Чеченцы воевать и гибнуть не будут ,как обычно!