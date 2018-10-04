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18:30, 04 октября 2018

Посол России в Лондоне Александр Яковенко называет бездоказательными обвинения британских властей в адрес Москвы

В первую очередь речь идет о расследованиях кибератак. Здесь, как считает дипломат, тех доказательств, которые предъявила британская сторона, недостаточно.

Комментарии

6

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yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 18:34

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splin2 04 октября 2018 | 18:37

Посол России в Лондоне Александр Яковенко называет бездоказательными //

Он уже не рвется увидеть СКРИПАЛЯ . которого его начальник назвал подонком и предателем.

fikus74 04 октября 2018 | 18:41

тупой посол советского союза

opiatnovyi63 04 октября 2018 | 18:46

Прищемили хвост воровской власти на месте преступления, а посол опять требует доказательств!

anji70 04 октября 2018 | 18:46

Можно вечно смотреть как течёт вода, горит огонь и российские власти заявляют об отсутствии доказательств.

sim202_ 04 октября 2018 | 18:47

... и поедет скоро тов.Яковенко послом в Северо-Задрищенск.
Шпилями любоваться и доказательства собирать...

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