Сегодня Зенит, Спартак и Краснодар проведут очередные матчи группового этапа футбольной Лиги Европы
ФК Краснодар набрал в Чемпионате России хороший ход, одержав уже четыре победы кряду. Да и в Лиге Европы южане оказались единственными, кто свой стартовый матч выиграл, причем в гостях, у турецкого Ахкисара. Сегодня у быков соперник другого уровня — многократный победитель Лиги Европы – испанская Севилья. Сезон команда начала неудачно, но не так давно сумела обыграть мадридский Реал. В составе андалусийцев значится бывший спартаковец Квинси Промесс, хотя в стартовый состав своей новой команды он пока не попадает.
Зенит сыграет на своем поле с пражской Славией после первого поражения в российском чемпионате. Пропустит встречу приболевший Клаудио Маркизио. Впрочем, ни то, ни другое не должно помешать питерцам одержать победу.
А вот столичный Спартак переживает настоящий кризис – два поражения подряд в Премьер Лиге и неудача в Вене против Рапида. Позиции Массимо Карреры очень шатки и каждая неудача может оказаться для итальянского специалиста последней. Соперник у Красно-белых сегодня серьезный — испанский Вильяреал.
Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу Зенит – Славия в 19.30, а игру Спартак – Вильяреал в 22.00.
Комментарии1
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