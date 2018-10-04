Президент Трамп, а также лидеры Северной и Южной Кореи вошли в шорт-лист фаворитов среди претендентов на Нобелевскую премию мира, лауреат которой будет объявлен завтра, сообщают зарубежные СМИ.

Помимо двух корейских лидеров и Дональда Трампа, чьи усилия по денуклеаризации региона могут быть отмечены Нобелевским комитетом, в качестве наиболее вероятных лауреатов называются имена борца за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона, Папы Римского Франциска, саудовского блоггера, отбывающего семилетний срок за «оскорбление ислама через электронные каналы, в списке, который был составлен британской букмекерской конторой Лэдброукс, также значится имя Олега Сенцова. Его кандидатуру выдвинул экс-президент Польши Лех Валенса, сам некогда получатель этой престижной премии, сообщает журнал Тайм. – Ходившие до недавнего времени слухи о том, что лауреата премии 1991 года, правозащитницу и сейчас высокопоставленного политика из Мьянмы, Аун Сан Су Чжи могут её лишить, якобы за участие в компании по преследованию мусульман народности рохинджа, были на днях развеяны руководством Нобелевского комитета, уточняет американское издание.

Если некоторые политики и организации, такие как лауреат прошлого года – Международная кампания по запрету ядерного оружия или бывший генсек ООН Коффи Аннан, экс-президент США Картер, Далай Лама или Мать Тереза никогда не вызывали сомнений относительно их заслуг перед делом мира, то другие кандидаты в разное время заставляли глубоко в этом сомневаться, продолжает тему британская Индепендент. Противоречивым, как до сих пор считают многие, в том числе и в Нобелевском комитете, было решение о присуждении премии тогда, в 2009-м — «без году неделя» президенту — Бараку Обаме, сомнительному приверженцу мирных средств в достижении политических целей Ясиру Арафату, Генри Киссинджеру, приказавшему в начале 70-х бомбить Ханой и даже Михаилу Горбачеву, остановившему «холодную войну», однако позже направившему советские танки в Прибалтику, отмечает Индепендент. — И уж тем более шокирующими номинациями на Премию за её более чем 100-летнюю историю автор публикации называет кандидатуры не получивших её Гитлера, Муссолини и Сталина. Индиан Экспресс в год 150-летия со дня рождения борца за независимость Индии Махатмы Ганди также недоумевает по поводу того, что известный во всем мире политик и философ так и не был отмечен Нобелевской премией мира, хотя и пять раз на неё номинировался.

Луареат Премии будет объявлен 5 октября в час дня по московскому времени, а вручение награды пройдет через пять дней в Осло, в годовщину смерти шведского ученого-химика Альфреда Нобеля.