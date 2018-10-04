Во время «Нобелевской недели» по четвергам вручали премию по литературе, в этом году академия решила этого не делать

В середине апреля стало известно, что некоторые академики нарушили правила о неразглашении имени будущего лауреата. На этом фоне развивался секс-скандал, в котором оказался замешан родственник одного из членов академии. Тогда представитель Шведской академии Андерс Олссон сказал, что нужно проявить уважение к лауреатам.

Отмена Нобелевской премии по литературе в этом году лишает ведущих мировых авторов направления на развитие, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Дмитрий Глуховский.