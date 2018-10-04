Руководитель ФАС, по некоторым данным,получил предложение принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, по некоторым данным, получил предложение от президента принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Незыгарь. Подтверждений этой информации из других источников пока нет. Накануне Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращения полномочий Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности главы города назначил Александр Беглов. До этого он был полпредом президента в северо-западном округе. Сегодня правительство Санкт-Петербурга ушло в отставку до формирования нового кабинета министров.
Игорь Артемьев – прекрасный кандидат на пост губернатора северной столицы, — считает председатель партии Яблока Эмилия Слабунова.
Слабунова напомнила, что Игорь Артемьев продолжает оставаться членом Федерального политического комитета «Яблока».
Комментарии3
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danko1 04 октября 2018 | 18:25
Что, Яблоко будет технических кандидатов выставлять в угоду Кремлю?
Сразу 2-х, Артемьева и Вишневского.
vasyakirin 04 октября 2018 | 18:27
danko1: А чо Игорь, а не Гошик или еще погоняло?
yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 18:26
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