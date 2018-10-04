Руководитель ФАС, по некоторым данным,получил предложение принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, по некоторым данным, получил предложение от президента принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Незыгарь. Подтверждений этой информации из других источников пока нет. Накануне Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращения полномочий Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности главы города назначил Александр Беглов. До этого он был полпредом президента в северо-западном округе. Сегодня правительство Санкт-Петербурга ушло в отставку до формирования нового кабинета министров.



Игорь Артемьев – прекрасный кандидат на пост губернатора северной столицы, — считает председатель партии Яблока Эмилия Слабунова.

Слабунова напомнила, что Игорь Артемьев продолжает оставаться членом Федерального политического комитета «Яблока».