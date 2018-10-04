В Москве сегодня простились с народным артистом России Романом Карцевым
Актер ушел из жизни во вторник, ему было 79 лет. Прощание прошло в Центральном доме литераторов.
Промозглая осенняя погода, листопад, у парадной ЦДЛ – цепочка людей, пришедших проститься. Внутри – портрет улыбающегося Карцева, множество цветов, сцена актового зала клуба писателей – близкие, поклонники. Одним из первых, еще ранним утром, приехал писатель Михаил Жванецкий. Многие из его текстов в эстрадных миниатюрах Романа Андреевича обретали совершенно особое звучание и интонацию. Жванецкий отметил уникальное умение друга расставлять акценты, Карцев был мастером паузы, у артиста был особый талант способность привносить комическое в те миры, где спасала лишь улыбка. Уход Карцева стал для писателя и личной потерей. По его словам – он остался один.
«Карцев был большим актером и мастером формы эстрадной миниатюры. Безусловно, ему принадлежит свое отдельное место в плеяде великих комиков», сказал сегодня худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.
Мерой величия и таланта Романа Карцева была любовь к артисту со стороны публики. За ее восхищением Карцев оставался крайне скромным человеком, сказала сегодня Алла Пугачева. Она уверена: это лишь оттеняло его величие.
Артистка Клара Новикова говорила о Карцеве-одессите и друге, о том, что именно творческое трио Карцев-Ильченко-Жванецкий привело ее в свое время в Москву.
Проститься с артистом пришли сегодня певица Лариса Долина, режиссер Михаил Левитин, драматург Аркадий Инин, журналист Виктор Лошак, Максим Галкин, Михаил Швыдкой и десятки преданных таланту поклонников. Голос Карцева, узнаваемый, звучал сегодня и под занавес церемонии. Это была песня в его исполнении, о городе юности, об Одессе.
В конце, как это часто бывает, прозвучали аплодисменты.
Романа Карцева по завершении церемонии прощания похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония погребения прошла в узком кругу родных и близких.
Комментарии2
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glotov 04 октября 2018 | 18:28
Талантище был. Глыба.