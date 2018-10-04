СК впервые после пленума Верховного суда закрыл дело об экстремистских картинках в соцсети «ВКонтакте»

Разбирательство против жителя Красноярска Андрея Безбородова было прекращено с формулировкой «из-за отсутствия состава преступления».

Речь идет о картинках, которые были помещены в папку «Сохраненное», рассказал адвокат правозащитной группы «Агора» Владимир Васин. По его словам, охранник Андрей Безбородов попал под преследование из-за шуточной приписки к фотографии президента Владимира Путина с патриархом Кириллом, а также изображений, посвященных жителям Кавказа и Средней Азии. В постановлении следствия, добавил Васин, говорится, что никто из 166 друзей Безбородова не поставил отметку «Мне нравится». Это, согласно документу, означает, что картинки не вызвали никакую реакцию. Также отмечается, что Безбородов разместил еще около 4 тысяч картинок, в которых правоохранительные органы не нашли признаков возбуждения ненависти или вражды.

Поскольку страница удалена, а житель Красноярска не участвует в экстремистских организациях, дело против него было прекращено из-за его малозначительности, пришло к выводу следствие. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Телеграме написал, что такой логики правоохранительных органов раньше нельзя было представить. В пресс-службе главка СК по Красноярскому краю также подтвердили закрытие дела по 282-й статье против Безбородова.

Накануне президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении «экстремистской статьи» уголовного кодекса. Он предложил перевести наказание за первичное нарушение 282-й статьи в административный кодекс, если в деянии нет призывов к насилию.

«Законопроект президента о частичной декриминализации 282-ой статьи, безусловно, поможет людям, которые уже находятся под следствием, однако суть самой статьи не отменяется», — сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Вадим Клювгант.