В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора РФ Саак Карапетян
В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб высокопоставленный представитель генеральной прокуратуры России. Это подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Всего на борту вертолета находились 4 человека – пилот и трое пассажиров. В Следственном комитете ранее говорили, что полет выполнялся по т.н. «уведомительной заявке», которая не требует разрешения на полет. В связи с этим, точной информации о маршруте не было.
Отметим, что погибший при крушении вертолета замгенпрокурора Саак Карапетян курировал дело Скрипалей.
Комментарии1
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yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 18:23
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