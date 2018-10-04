В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора РФ Саак Карапетян

В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб высокопоставленный представитель генеральной прокуратуры России. Это подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Всего на борту вертолета находились 4 человека – пилот и трое пассажиров. В Следственном комитете ранее говорили, что полет выполнялся по т.н. «уведомительной заявке», которая не требует разрешения на полет. В связи с этим, точной информации о маршруте не было.

Отметим, что погибший при крушении вертолета замгенпрокурора Саак Карапетян курировал дело Скрипалей.