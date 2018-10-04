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Эксклюзив Эха 18:10, 04 октября 2018

Хинтшейн: Глава Росгвардии Золотов лично провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать машину около Кремля

Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший советник Золотова Александр Хинштейн.

Как сказал Хинштейн, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем, многие журналисты и пользователи соцсетей усомнились в правдивости этой истории. В частности, некоторые указывают, что в этот момент возле Кремля был не Золотов, а генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников. Стоит напомнить, что глава Росгвардии недавно оказался в центре скандала после того, как в его адрес прозвучали обвинения со стороны Фонда борьбы с коррупцией. В ответ в видеообращении Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль.

Комментарии

15

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gvs 04 октября 2018 | 18:17

Возбуждение уголовного дела о покушении на убийство самого себя ))))

(комментарий скрыт)

pro_hanov 04 октября 2018 | 18:23

gvs: Дуэль не состоялась, с ценами на картошку и капусту вышел облом, срочно был нужен подвиг.

merelymy 04 октября 2018 | 18:31

pro_hanov: А они что стрелялись?

gordy 04 октября 2018 | 18:32

"Глава Росгвардии Золотов лично провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать машину около Кремля"


Теперь все узнают, что в Росгвардии нет штатных психологов?

neyexo 04 октября 2018 | 18:44

gordy:
везде ручное управление
Президент наверно был занят, а то не упустил бы такую возможность

yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 18:23

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chubuk 04 октября 2018 | 18:24

Жандарм решил прикинуться боевым офицером? И кого обманул этот цирк - есть такие?

alexisgross_082018 04 октября 2018 | 18:28

chubuk: А царской России жандармы не допускались в офицерское собрание и армейский офицер считал ниже своего достоинства вызвать жандарма на дуель или принять высов. Вот если Навальный офицер запаса - легко может послать опричника лесом и еще и оскорбиться - и белой офицерской перчаткой - по мордасам, по мордасам ;))

penderezky 04 октября 2018 | 18:39

alexisgross_082018: "дуель" "высов" "мордас" молчал бы уж.

parasuk_ 04 октября 2018 | 18:44

alexisgross_082018: Вообще-то, навальный не офицер запаса. Он от армии откосил. Злые языки говорят, что даже косил под гея. Так что Золотов не прав. По понятиям, таких товарищей как навальный можно только ногами бить, а не на дуэли с ними рубиться :)

midnightblues 04 октября 2018 | 18:24

Дойти до такого маразма-чтобы выдавать ФСОшный гелентваген за приехавший черт знает откуда
Это надо уметь
Хоть немного мозги включайте

mamiluk 04 октября 2018 | 18:27

Да уж, облажались по полной...даже "спектакли" ставить не умеют...грубо работают...фальшиво и не убедительно.

bark69 04 октября 2018 | 18:28

херой.

stratofighter 04 октября 2018 | 18:33

Сам Медведь сказал:
- Ребяты, я горжусь козлом!
Героическая личность,
Козья морда

sagen 04 октября 2018 | 18:43

А также генерал чистит зубы, моет руки перед едой и сам себе вытирает чего-то там. Но каким образом это дает ему право красть из бюджета страны "макароны и портянки", как какой-то старшина на продовольственном складе, как это оправдывает бездарное выступление с вызовом "на дуэль"? Разве что выяснится, что это сообщение Хинштейна лживое и общая картина станет более полной. Кстати, лично мое мнение. что выбор Хинштейна на должность своего спикера и защитника только усугубляет ложь и воровство. Личность весьма скользкая, не внушающая ни малейшего доверия, даже будучи в трусах в горошек (кто помнит)

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