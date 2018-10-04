Хинтшейн: Глава Росгвардии Золотов лично провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать машину около Кремля

Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший советник Золотова Александр Хинштейн.

Как сказал Хинштейн, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем, многие журналисты и пользователи соцсетей усомнились в правдивости этой истории. В частности, некоторые указывают, что в этот момент возле Кремля был не Золотов, а генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников. Стоит напомнить, что глава Росгвардии недавно оказался в центре скандала после того, как в его адрес прозвучали обвинения со стороны Фонда борьбы с коррупцией. В ответ в видеообращении Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль.