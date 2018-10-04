Участники протеста в столице Ингушетии против утверждения новых границ республики с Чечней, объявили бессрочный митинг

Стихийная акция началась перед голосованием в парламенте, в ходе которого депутаты утвердили соглашение, заключенное ранее главами двух регионов.

Протесты против передачи земель в Ингушетии идут уже несколько дней, но когда стало понятно, что сегодня в центр Магаса выйдут тысячи, власти города начали стягивать сюда силы безопасности – полицию и Росгвардию, перекрыли подходы к зданию парламента, где вскоре должно было начаться заседание, дороги и площадь, отключили в городе мобильный интернет. Утром к зданию Народного собрания двинулись тысячи жителей Ингушетии, недовольные неравноценным обменом территорий, о котором договорились Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. Некоторые из них несли в руках флаги республики. Из-за оцепления митингующие остановились у здания министерства финансов. Демонстранты требовали, чтобы на заседании присутствовали их представители.

Когда стало известно, что депутаты проголосовали за ратификацию соглашения, обстановка на улицах обострилась, рассказал «Эху» адвокат Калой Ахильгов.

После окончания заседания Народного собрания к митингующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров. Его появление спровоцировало потасовку, чтобы усмирить людей бойцы росгвардии сделали несколько выстрелов в воздух, рассказал «Эху» руководитель ингушской правозащитной организации «Марш» Магомед Муцольгов.

Магомед Муцольгов также сообщил, что спустя несколько часов после заседания в парламенте к митингующим вышли несколько депутатов, которые объявили о том, что нужный результат был получен с помощью подтасовок. Демонстранты требуют, чтобы к зданию Народного собрания вернулись другие депутаты, которые уже успели разъехаться, в противном случае они будут требовать роспуска парламента. Как сообщает издание «Newsru.com», люди не собираются уходить из центра города и заявляют о начале бессрочного митинга. По данным «Кавказского узла», Ингушские парламентарии, голосовавшие против обмена землями с Чечней, пообещали 5 октября провести повторное заседание по вопросу ратификации соглашения. Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграме объявил, что парламент республики утвердил соглашение.

Также сегодня свою позицию по поводу подписания соглашения выразил Конституционный суд Ингушетии. Там подчеркнули, что в соответствии с Основным законом, этот вопрос должен решаться не парламентом, а на референдуме.

«В Ингушетии сегодня мы наблюдаем самый глубокий политический конфликт с момента создания республики и ситуация опасна эскалацией насилия», считает директор центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Сейчас было бы очень важно, чтобы по возможности в республику были привлеченны уважаемые в Ингушетии люди, которые могли бы разрешить конфликт в политической плоскости, не применяя силу», добавила Екатерина Сокирянская.