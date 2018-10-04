Z Архив новостей новости
5 5 6 1594
18:05, 04 октября 2018

Участники протеста в столице Ингушетии против утверждения новых границ республики с Чечней, объявили бессрочный митинг

Стихийная акция началась перед голосованием в парламенте, в ходе которого депутаты утвердили соглашение, заключенное ранее главами двух регионов.

Протесты против передачи земель в Ингушетии идут уже несколько дней, но когда стало понятно, что сегодня в центр Магаса выйдут тысячи, власти города начали стягивать сюда силы безопасности – полицию и Росгвардию, перекрыли подходы к зданию парламента, где вскоре должно было начаться заседание, дороги и площадь, отключили в городе мобильный интернет. Утром к зданию Народного собрания двинулись тысячи жителей Ингушетии, недовольные неравноценным обменом территорий, о котором договорились Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. Некоторые из них несли в руках флаги республики. Из-за оцепления митингующие остановились у здания министерства финансов. Демонстранты требовали, чтобы на заседании присутствовали их представители.
Когда стало известно, что депутаты проголосовали за ратификацию соглашения, обстановка на улицах обострилась, рассказал «Эху» адвокат Калой Ахильгов.

После окончания заседания Народного собрания к митингующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров. Его появление спровоцировало потасовку, чтобы усмирить людей бойцы росгвардии сделали несколько выстрелов в воздух, рассказал «Эху» руководитель ингушской правозащитной организации «Марш» Магомед Муцольгов.

Магомед Муцольгов также сообщил, что спустя несколько часов после заседания в парламенте к митингующим вышли несколько депутатов, которые объявили о том, что нужный результат был получен с помощью подтасовок. Демонстранты требуют, чтобы к зданию Народного собрания вернулись другие депутаты, которые уже успели разъехаться, в противном случае они будут требовать роспуска парламента. Как сообщает издание «Newsru.com», люди не собираются уходить из центра города и заявляют о начале бессрочного митинга. По данным «Кавказского узла», Ингушские парламентарии, голосовавшие против обмена землями с Чечней, пообещали 5 октября провести повторное заседание по вопросу ратификации соглашения. Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграме объявил, что парламент республики утвердил соглашение.

Также сегодня свою позицию по поводу подписания соглашения выразил Конституционный суд Ингушетии. Там подчеркнули, что в соответствии с Основным законом, этот вопрос должен решаться не парламентом, а на референдуме.

«В Ингушетии сегодня мы наблюдаем самый глубокий политический конфликт с момента создания республики и ситуация опасна эскалацией насилия», считает директор центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Сейчас было бы очень важно, чтобы по возможности в республику были привлеченны уважаемые в Ингушетии люди, которые могли бы разрешить конфликт в политической плоскости, не применяя силу», добавила Екатерина Сокирянская.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 18:09

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga

pro_hanov 04 октября 2018 | 18:14

Надо срочно поднять пенсионный возраст до ста лет, причём ретроактивно. Высвободившимися деньгами залить конфликт на Кавказе. Вайнахи - не пенсы какие-нибудь. А эти своё дело сделали - за Нацлидера проголосовали, можно и на тот свет отправляться на благо Родины и во имя бездефицитности бюджета.

rampa 04 октября 2018 | 18:15

молодцы ингуши, отстаивают свои права. Пора и нам, высоко духовным русским, этому учиться ))))

sbk 04 октября 2018 | 18:26

Росгвардия с ОМОНом нервно курит в сторонке?

bja_1950 04 октября 2018 | 18:37

Сварился Евкуров!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 551 6 6012 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6368 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 142 6 13757 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 418 6 44073 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 98 6 11711 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 51 6 6356 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 48 6 6566 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

2986966

5 49 6 6834 17:08
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 135 6 19052 28.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 178 6 25954 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 93 6 14839 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…

5 40 6 8016 27.09
Kобщество, власть, пенсии, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 539 6 93256 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Башка Русское просторечное слово «башка» пришло в язык из татарского…

5 32 6 5600 03.10
Kязыки, передачи, образование, события
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7395 28.09
Блоги

Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на ОЗХО Как утверждается, операция была организована ГРУ…

5 164 6 31808 13:46
Kнидерланды, рф, события

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин накануне вечером подписал закон о повышении пенсионного возраста Днем реформу одобрил Совет Федерации…

5 14 6 135903
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 247 6 134681 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 135 6 19052 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 405 6 254071 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Кремль думает, что он сильный…

5 155 6 96790 30.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7312568
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3685806

Сегодня в эфире