Нидерланды обвинили четырех россиян в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия

Инцидент произошел в апреле, тогда же подозреваемые были задержаны и высланы из страны.

Результаты расследования кибератаки на ОЗХО сегодня были представлены на специальной пресс-конференции Минобороны Нидерландов. Четверо россиян, которых власти страны подозревают в работе на ГРУ, были высланы 13 апреля. Ранее их задержали при попытке получить доступ к сети Wi-Fi штаб-квартиры ОЗХО в непосредственной близости от этого объекта. Утверждается, что подозреваемые переоборудовали свой автомобиль в мобильный центр перехвата компьютерных сигналов. У одного из подозреваемых был изъят ноутбук, который использовался также для получения несанкционированного доступа к файлам о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон возложил на подозреваемых ответственность за попытку повлиять на расследование ОЗХО применения вещества «Новичок» в Солсбери.

Как сообщает «Би-Би-Си», в ходе пресс-конференции были названы имена сотрудников ГРУ – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Кроме того, публике показали фотографии их паспортов. У Моренца и Серебрякова документы были выданы в один день и отличаются всего в одну цифру. У одного из подозреваемых нашли квитанцию на такси от комплекса зданий Минобороны до аэропорта Шереметьево, эта улика также была обнародована. В квитанции заказчиком указан Моренец, а водителем – мужчина по фамилии Цветков. В компании Be Taxi подтвердили РБК подлинность бумаги, добавив, что этот водитель сейчас на смене.

Кроме того, некоторые подробности о Моренце удалось выяснить изданию «Проект». Его однокурсники рассказали, что в 1999 году мужчина окончил Военно-космическую академию имени Можайского. Моренец учился на факультете специальных информационных технологий. В базе ГИБДД указано, что в 2004 году он зарегистрировал машину по адресу Комсомольский проспект, дом 20. Там же расположен Военный университет Минобороны, а также войсковая часть 26165. Ранее власти США обвинили сотрудников этой части во вмешательстве в американские выборы.

По утверждению Минобороны Нидерландов, обычно они не раскрывают информацию о подобных операциях, но в этот раз решено было послать сигнал России о недопустимости таких действий.

Вслед за тем, как свою информацию представили власти Великобритании и Голландии, это же сделали и в Соединенных Штатах. Представитель Минюста назвал имена семерых сотрудников ГРУ которые, как считают в США, должны быть арестованы за хакерские атаки. Они были направлены против разных организаций, сообщил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Представители официальных ведомств США подчеркивают, что хотели бы посадить этих людей в тюрьму, однако, это не представляется возможным, поскольку они находятся на территории России. Ни в Кремле, ни в МИДе комментариев пока не представили.

Саммит Евросоюза 18 октября рассмотрит ситуацию с попыткой кибератаки на Организацию по запрещению химоружия. Об этом сообщил председатель европейского совета Дональд Туск. По его словам, ЕС решительно осуждает эту атаку и выражает солидарность с теми, кто ей подвергся.

Причастность российских спецслужб к крупным кибератакам давно доказана, сейчас выясняются лишь детали, — сказал «Эху Москвы» главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, имена хакеров, которые назвали власти Нидерландов, будут способствовать расследованию.