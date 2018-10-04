Нидерланды обвинили четырех россиян в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия
Инцидент произошел в апреле, тогда же подозреваемые были задержаны и высланы из страны.
Результаты расследования кибератаки на ОЗХО сегодня были представлены на специальной пресс-конференции Минобороны Нидерландов. Четверо россиян, которых власти страны подозревают в работе на ГРУ, были высланы 13 апреля. Ранее их задержали при попытке получить доступ к сети Wi-Fi штаб-квартиры ОЗХО в непосредственной близости от этого объекта. Утверждается, что подозреваемые переоборудовали свой автомобиль в мобильный центр перехвата компьютерных сигналов. У одного из подозреваемых был изъят ноутбук, который использовался также для получения несанкционированного доступа к файлам о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон возложил на подозреваемых ответственность за попытку повлиять на расследование ОЗХО применения вещества «Новичок» в Солсбери.
Как сообщает «Би-Би-Си», в ходе пресс-конференции были названы имена сотрудников ГРУ – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Кроме того, публике показали фотографии их паспортов. У Моренца и Серебрякова документы были выданы в один день и отличаются всего в одну цифру. У одного из подозреваемых нашли квитанцию на такси от комплекса зданий Минобороны до аэропорта Шереметьево, эта улика также была обнародована. В квитанции заказчиком указан Моренец, а водителем – мужчина по фамилии Цветков. В компании Be Taxi подтвердили РБК подлинность бумаги, добавив, что этот водитель сейчас на смене.
Кроме того, некоторые подробности о Моренце удалось выяснить изданию «Проект». Его однокурсники рассказали, что в 1999 году мужчина окончил Военно-космическую академию имени Можайского. Моренец учился на факультете специальных информационных технологий. В базе ГИБДД указано, что в 2004 году он зарегистрировал машину по адресу Комсомольский проспект, дом 20. Там же расположен Военный университет Минобороны, а также войсковая часть 26165. Ранее власти США обвинили сотрудников этой части во вмешательстве в американские выборы.
По утверждению Минобороны Нидерландов, обычно они не раскрывают информацию о подобных операциях, но в этот раз решено было послать сигнал России о недопустимости таких действий.
Вслед за тем, как свою информацию представили власти Великобритании и Голландии, это же сделали и в Соединенных Штатах. Представитель Минюста назвал имена семерых сотрудников ГРУ которые, как считают в США, должны быть арестованы за хакерские атаки. Они были направлены против разных организаций, сообщил помощник генпрокурора США Джон Демерс.
Представители официальных ведомств США подчеркивают, что хотели бы посадить этих людей в тюрьму, однако, это не представляется возможным, поскольку они находятся на территории России. Ни в Кремле, ни в МИДе комментариев пока не представили.
Саммит Евросоюза 18 октября рассмотрит ситуацию с попыткой кибератаки на Организацию по запрещению химоружия. Об этом сообщил председатель европейского совета Дональд Туск. По его словам, ЕС решительно осуждает эту атаку и выражает солидарность с теми, кто ей подвергся.
Причастность российских спецслужб к крупным кибератакам давно доказана, сейчас выясняются лишь детали, — сказал «Эху Москвы» главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов.
По словам Доброхотова, имена хакеров, которые назвали власти Нидерландов, будут способствовать расследованию.
Комментарии5
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yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 18:08
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opiatnovyi63 04 октября 2018 | 18:11
Будут новые санкции против России, спасибо за это нашему самому слалому Вождю!
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 18:13
— Какая цель вашего визита в США?
— Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!
snikkersnepper 04 октября 2018 | 18:42
Это, конечно, самый прикол.
20 сентября Эхонько публикует у себя материал доброхотовского Инсайдера, где, в частности, сказано:
"Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat (не уточняя дат произошедшего), что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ». В прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. ... То есть если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно в ходе данной поездки."
4 октября голландцы выкладывают фамилии четырех, а американцы - семи "грушников", высланных из страны по этому делу. Плюс показаны видеосъемки и фотографии всех участников "взлома".
Милейший Рома Доброхотов, которого только что поймали на вранье прокуратуры Нидерландов и США, как ни в чем не бывало сидит в студии ЭМ и с важным видом дает интервью.
"Потому что вы этого достойны"(С)
sbk 04 октября 2018 | 18:44
Туристам проходу нет!
Хоть совсем не езди!