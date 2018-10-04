Европейский суд по правам человека коммуницировал дело Олега Сенцова
Он увязал его жалобу с делом «Украина против России» о присоединении Крыма. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, об этом жалобе уже извещен уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин.
Сенцов голодает уже почти полгода. Он требует освободить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России.
Комментарии7
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yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 17:34
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banyi4 04 октября 2018 | 17:40
И чё? За этим уродом латышский спецназ пошлют или просто нахрен ЕС пошлют? )))
alex_omsk1 04 октября 2018 | 17:53
banyi4: за путиным? Эх хорошо бы
motooppic 04 октября 2018 | 17:48
Представляете, если эту тварь конеченную Сенцова этот суд к повешению за яйца на фонарном столбе приговорил, чтоб висел пока не издох? Вот бы тогда демократия восторжествовала!
kukrynx 04 октября 2018 | 18:19
motooppic: Месье дебил или конченный садист?
oneoretwo 04 октября 2018 | 17:50
...штраф плешивому, пожалуйста, направляйте в его виолончельные офшоры...
region62 04 октября 2018 | 18:32
Пусть дальше "голодает".Этому террористу никто не мешает голодать.)