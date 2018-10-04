Европейский суд по правам человека коммуницировал дело Олега Сенцова

Он увязал его жалобу с делом «Украина против России» о присоединении Крыма. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, об этом жалобе уже извещен уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Сенцов голодает уже почти полгода. Он требует освободить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России.