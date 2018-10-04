Парламент Чечни утвердил соглашение о границе с Ингушетией...

Документ был принят в первом, втором и окончательном чтении, — подтвердил глава республики Рамзан Кадыров. Соглашение было подписано на прошлой неделе. Против него выступили жители Ингушетии. Сегодня в столице республики Магасе с утра проходят акции протеста. Собравшиеся выражают недовольство подписанием этого договора. По словам властей, обе республики провели равнозначный обмен территориями.