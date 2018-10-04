Парламент Чечни утвердил соглашение о границе с Ингушетией
Документ был принят в первом, втором и окончательном чтении, — подтвердил глава республики Рамзан Кадыров. Соглашение было подписано на прошлой неделе. Против него выступили жители Ингушетии. Сегодня в столице республики Магасе с утра проходят акции протеста. Собравшиеся выражают недовольство подписанием этого договора. По словам властей, обе республики провели равнозначный обмен территориями.
Комментарии5
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pattrick 04 октября 2018 | 17:41
Парламент Чечни утвердил соглашение о границе с Ингушетией...
Индейцы зарыли топор войны и раскурили трубку мира?
vezdehod 04 октября 2018 | 17:48
В Крыму хоть был "референдум", а здесь - сразу в Трёх чтениях.
severnaj 04 октября 2018 | 17:35
Так вот проснешься утром, а там очередная кавказская война началась...и кто их будет разнимать?
seva1223 04 октября 2018 | 17:45
ЧЧеченбай чуствует что скоро его демобилизуют, вот и набирает себе побольше....