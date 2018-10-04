Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибервзломах семерым офицерам российской разведки...

Они планировали кибератаку на химическую лабораторию в Швейцарии. Кроме того, они причастны к атакам на Организацию по запрещению химического оружия. Речь идет о россиянах, которые были задержаны в Нидерландах, а также об их коллегах в Москве, — пояснил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Дэмерс.

Ранее власти Нидерландов рассказали о том, что еще весной они задержали четверых российских граждан по обвинению в попытках взломать системы Организации по запрещению химического оружия. Все четверо были высланы из страны.