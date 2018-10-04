Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибервзломах семерым офицерам российской разведки
Они планировали кибератаку на химическую лабораторию в Швейцарии. Кроме того, они причастны к атакам на Организацию по запрещению химического оружия. Речь идет о россиянах, которые были задержаны в Нидерландах, а также об их коллегах в Москве, — пояснил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Дэмерс.
Ранее власти Нидерландов рассказали о том, что еще весной они задержали четверых российских граждан по обвинению в попытках взломать системы Организации по запрещению химического оружия. Все четверо были высланы из страны.
Комментарии32
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gригорьич 04 октября 2018 | 17:34
Ни дня без шпионского скандала. Дебилы, мля!
pattrick 04 октября 2018 | 17:39
Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибервзломах семерым офицерам российской разведки...
Россия кровь с носа должна оправдать обвинения США и Голландии в хакерских кибератаках и организовать хоть какую-нибудь атаку на промежуточные выборы в Конгресс США. Иначе они подумают что мы струсили.
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:43
pattrick: как "наши" Оправдываются мы знаем ... распятыми мальчиками и самолётами размером с футбольное поле в частности ....
vezdehod 04 октября 2018 | 17:46
Серьёзно взялись за эту Шоблу - теперь будут гонять по всему миру.
monik_7 04 октября 2018 | 18:01
vezdehod: а вот маленький к этому пример: вчера сижу на прием в приличном зале ожидания чикагского университетского госпиталя, там еще человек сто. Все тихо-чинно, и вдруг у всех одновременно в полпервого дня зазвонили телефоны, все похватались - тест-оповещение "президентская тревога, никаких действий". И - тишина в зале. Вдруг кто-то из приличных клиентов во весь голос: Fuck Russians! И грохот смеха. Это уже даже не "гонять по всему свету", это уже другой уровень - ржачка по всему свету. Это хуже чем санкции и веник
severnaj 04 октября 2018 | 17:46
pattrick: :-)))) Патрик такой, ну сделайте же что-нибудь!!!! Кровь из носа путите, наконец, я больше не могуууу....
shai13 04 октября 2018 | 17:46
pattrick: Идёт повсеместная травля тараканов.
mazvi_1 04 октября 2018 | 18:20
pattrick:
Хосподя-боже-ж-ты-мой!
Это что новая конфетка такая, у …«цивилизованных»... мира???
«А, ну- ка, обвини» ?!
Дельфины, глядь )))
novyyrusic 04 октября 2018 | 17:40
gригорьич: Бедные ребятки. Теперь им придется переквалифицироваться в управдомы, ведь на них уже есть ордер Интерпола. Выезд им за границу закрыт. Даже в гриме. Пальчики-то их сняли голландцы при задержании.
Если теперь попадутся, то сидеть им в американской тюрьме.
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:40
ДОБРОМ такая "череда" закончится НЕ МОЖЕТ ... но вот ЧТО будет в Итоге - будем посмотреть ....
democ 04 октября 2018 | 17:47
На каждого молодца, есть свой молодец. Просто западная контрразведка стала лучше работать.
eduardz 04 октября 2018 | 17:50
gригорьич: а может дебилы мля те, кто это делает каждый день?
gригорьич 04 октября 2018 | 17:59
eduardz: а я именно их и имел в виду. Главное Управление Генерального Штаба ВС РФ - сборище дебилов.
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johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:48
yulya_tsikina28: ... успокойся уже ... плиз!
mucha2018 04 октября 2018 | 17:51
johnbmw: Так она же "полумадам", то-есть шестёрка у мамки.
А вот зачем Главред сайта такой оживляж устраивает...
kp6ic 04 октября 2018 | 17:37
это он ради этого пенсионный возраст поднял? чтобы была возможность гадить по всему миру? идиоты.
yuriyp 04 октября 2018 | 17:38
Насколько я понял, их отпустили из-за дипломатического статуса. Любопытно было бы услышать захарову. Они там в МИДе что, в филиал ГРУ превратились?
gригорьич 04 октября 2018 | 17:39
yuriyp: ГРУстная лошадь
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:41
gригорьич: "Дебилы Бл@дь"(с)лавров
sensei54 04 октября 2018 | 17:44
yuriyp: А МИД и есть ГРУ. Как и везде, впрочем.
И всегда такие дела решаются келейно и без шума.
Ну, а нынешний МИД сам себя вычеркнул из этого международного дипломатического клуба.
banyi4 04 октября 2018 | 17:38
Ну вот прекратят финансирование Эхо (с грустью) .Где еще над демшизой , хохлами и прочими дегенератами смеяться? Так хоть лента есть )
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:42
banyi4: ... делайте Ставки на дату ....
sensei54 04 октября 2018 | 17:38
Историю надо было учить. Там народ мстительный, копать будут до донышка. Пока дыхалки хватит.
sam2018 04 октября 2018 | 17:42
Когда эта срань Господня грохнется в тартарары ?
zztop1960 04 октября 2018 | 17:42
Президент России кгбэшник , и страна токая , кгбэшная . Был бы президент геем , все ура-патриоты сейчас соревновались бы кто больший гей , а негеев прессовали бы казаки и разные СЕРБы с россгвардией , а в Госдумее геев было бы 99% , хоть они и не геи , но пришлось бы стать такими ради Путина и должности
sg103 04 октября 2018 | 17:52
Пиздец ваши хозяева, гомячки, бредят..
novyyrusic 04 октября 2018 | 17:56
sg103: Что, лохматенький, опять вам впердолили? Но ведь винить вам себя нужно. Сами богоданного Трампа президентом США назначили и он вам же и впердоливает по самое не могу.
Вот такой он вам лохотрон устроил. Крутит просто на цугундере как хочет.
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 18:02
Хайли-лайкли как я полагаю?
Доказательства есть или по данным соцсетей, опять?
Ну, Британия, понятно - там клоуны давно власть захватили, но в Гааге-то что - отвлекаем внимание от очередных фактов по МН17 или утечке боевых биоагентов в грузинской лаборатории?
profi1962 04 октября 2018 | 18:11
Похоже кто то сдает этих работников плаща и кинжала.
zemljanka 04 октября 2018 | 18:27
Рутина.
mobile_actor 04 октября 2018 | 18:40
То есть голландцы этих грушников задержали примерно в то же время, когда британцы идентифицировали "Боширова" и "Петрова".