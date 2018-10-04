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17:30, 04 октября 2018

Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибервзломах семерым офицерам российской разведки

Они планировали кибератаку на химическую лабораторию в Швейцарии. Кроме того, они причастны к атакам на Организацию по запрещению химического оружия. Речь идет о россиянах, которые были задержаны в Нидерландах, а также об их коллегах в Москве, — пояснил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Дэмерс.
Ранее власти Нидерландов рассказали о том, что еще весной они задержали четверых российских граждан по обвинению в попытках взломать системы Организации по запрещению химического оружия. Все четверо были высланы из страны.

Комментарии

32

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gригорьич 04 октября 2018 | 17:34

Ни дня без шпионского скандала. Дебилы, мля!

pattrick 04 октября 2018 | 17:39

Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибервзломах семерым офицерам российской разведки...

Россия кровь с носа должна оправдать обвинения США и Голландии в хакерских кибератаках и организовать хоть какую-нибудь атаку на промежуточные выборы в Конгресс США. Иначе они подумают что мы струсили.

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:43

pattrick: как "наши" Оправдываются мы знаем ... распятыми мальчиками и самолётами размером с футбольное поле в частности ....

vezdehod 04 октября 2018 | 17:46

Серьёзно взялись за эту Шоблу - теперь будут гонять по всему миру.

monik_7 04 октября 2018 | 18:01

vezdehod: а вот маленький к этому пример: вчера сижу на прием в приличном зале ожидания чикагского университетского госпиталя, там еще человек сто. Все тихо-чинно, и вдруг у всех одновременно в полпервого дня зазвонили телефоны, все похватались - тест-оповещение "президентская тревога, никаких действий". И - тишина в зале. Вдруг кто-то из приличных клиентов во весь голос: Fuck Russians! И грохот смеха. Это уже даже не "гонять по всему свету", это уже другой уровень - ржачка по всему свету. Это хуже чем санкции и веник

severnaj 04 октября 2018 | 17:46

pattrick: :-)))) Патрик такой, ну сделайте же что-нибудь!!!! Кровь из носа путите, наконец, я больше не могуууу....

shai13 04 октября 2018 | 17:46

pattrick: Идёт повсеместная травля тараканов.

mazvi_1 04 октября 2018 | 18:20

pattrick:

Хосподя-боже-ж-ты-мой!
Это что новая конфетка такая, у …«цивилизованных»... мира???
«А, ну- ка, обвини» ?!

Дельфины, глядь )))

novyyrusic 04 октября 2018 | 17:40

gригорьич: Бедные ребятки. Теперь им придется переквалифицироваться в управдомы, ведь на них уже есть ордер Интерпола. Выезд им за границу закрыт. Даже в гриме. Пальчики-то их сняли голландцы при задержании.
Если теперь попадутся, то сидеть им в американской тюрьме.

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:40

ДОБРОМ такая "череда" закончится НЕ МОЖЕТ ... но вот ЧТО будет в Итоге - будем посмотреть ....

democ 04 октября 2018 | 17:47

На каждого молодца, есть свой молодец. Просто западная контрразведка стала лучше работать.

eduardz 04 октября 2018 | 17:50

gригорьич: а может дебилы мля те, кто это делает каждый день?

gригорьич 04 октября 2018 | 17:59

eduardz: а я именно их и имел в виду. Главное Управление Генерального Штаба ВС РФ - сборище дебилов.

yulya_tsikina28 04 октября 2018 | 17:35

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johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:48

yulya_tsikina28: ... успокойся уже ... плиз!

mucha2018 04 октября 2018 | 17:51

johnbmw: Так она же "полумадам", то-есть шестёрка у мамки.
А вот зачем Главред сайта такой оживляж устраивает...

kp6ic 04 октября 2018 | 17:37

это он ради этого пенсионный возраст поднял? чтобы была возможность гадить по всему миру? идиоты.

yuriyp 04 октября 2018 | 17:38

Насколько я понял, их отпустили из-за дипломатического статуса. Любопытно было бы услышать захарову. Они там в МИДе что, в филиал ГРУ превратились?

gригорьич 04 октября 2018 | 17:39

yuriyp: ГРУстная лошадь

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:41

gригорьич: "Дебилы Бл@дь"(с)лавров

sensei54 04 октября 2018 | 17:44

yuriyp: А МИД и есть ГРУ. Как и везде, впрочем.
И всегда такие дела решаются келейно и без шума.
Ну, а нынешний МИД сам себя вычеркнул из этого международного дипломатического клуба.

banyi4 04 октября 2018 | 17:38

Ну вот прекратят финансирование Эхо (с грустью) .Где еще над демшизой , хохлами и прочими дегенератами смеяться? Так хоть лента есть )

johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 17:42

banyi4: ... делайте Ставки на дату ....

sensei54 04 октября 2018 | 17:38

Историю надо было учить. Там народ мстительный, копать будут до донышка. Пока дыхалки хватит.

sam2018 04 октября 2018 | 17:42

Когда эта срань Господня грохнется в тартарары ?

zztop1960 04 октября 2018 | 17:42

Президент России кгбэшник , и страна токая , кгбэшная . Был бы президент геем , все ура-патриоты сейчас соревновались бы кто больший гей , а негеев прессовали бы казаки и разные СЕРБы с россгвардией , а в Госдумее геев было бы 99% , хоть они и не геи , но пришлось бы стать такими ради Путина и должности

sg103 04 октября 2018 | 17:52

Пиздец ваши хозяева, гомячки, бредят..

novyyrusic 04 октября 2018 | 17:56

sg103: Что, лохматенький, опять вам впердолили? Но ведь винить вам себя нужно. Сами богоданного Трампа президентом США назначили и он вам же и впердоливает по самое не могу.
Вот такой он вам лохотрон устроил. Крутит просто на цугундере как хочет.

abu_vgrobu 04 октября 2018 | 18:02

Хайли-лайкли как я полагаю?
Доказательства есть или по данным соцсетей, опять?
Ну, Британия, понятно - там клоуны давно власть захватили, но в Гааге-то что - отвлекаем внимание от очередных фактов по МН17 или утечке боевых биоагентов в грузинской лаборатории?

(комментарий скрыт)

profi1962 04 октября 2018 | 18:11

Похоже кто то сдает этих работников плаща и кинжала.

zemljanka 04 октября 2018 | 18:27

Рутина.

mobile_actor 04 октября 2018 | 18:40

То есть голландцы этих грушников задержали примерно в то же время, когда британцы идентифицировали "Боширова" и "Петрова".

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