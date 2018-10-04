Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой

Она была заключена под стражу весной этого года, а затем отпущена под домашний арест.

Решение Мосгорсуда по сути было формальным: Павликова уже была отпущена из СИЗО в середине августа. По мнению адвоката 18-летней девушки Николая Фомина, судебные инстанции решили «сохранить лицо» и учесть постановление Верховного суда о рассмотрении жалобы на арест, пишет «Новая газета». При этом другой адвокат Павликовой, Ольга Карлова, на сегодняшнем заседании вновь настаивала на том, чтобы ее подзащитную отпустили под подписку о невыезде.

По словам Карловой, из-за домашнего ареста фигурантка дела «Нового величия» не может обратиться к врачам, а после нахождения в СИЗО ее состояние здоровья резко ухудшилось. Впрочем, это ходатайство защиты Павликовой не было удовлетворено. Напомним, решение пересмотреть жалобу на арест девушки было принято президиумом Мосгорсуда в начале сентября. Оно касалось и другой фигурантки дела Марии Дубовик, как и Павликова, переведенной в августе под домашний арест. Однако ее жалоба пока не рассмотрена.

Павликову и Дубовик, а также еще нескольких фигурантов дела обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Защита считает, что дело является провокацией со стороны силовиков.