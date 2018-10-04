Впервые в России уголовное дело за репосты прекращено в Красноярске

35-летний Андрей Безбородов был обвинен в возбуждении ненависти после того, как разместил несколько картинок в социальной сети ВКонтакте. СК прекратил его дело за отсутствием события преступления. Накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает уголовную ответственность по 282-ой статье об экстремизме, которая, в том числе, касается и репостов в соцсетях.

Законопроект президента о частичной декриминализации 282-ой статьи, безусловно, поможет людям, которые уже находятся под следствием, однако суть самой статьи не отменяется, — сказал в нашем эфире адвокат Вадим Клювгант.