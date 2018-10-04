Около двух тысяч человек, по данным МВД, вышли сегодня на акцию протеста в столице Ингушетии, протестуя против соглашения об установлении границы с Чечней. Другие источники утверждали ранее, что митинговали до 10 тысяч человек. В правоохранительных органах Ингушетии говорят, что во время мероприятия была предпринята попытка нарушения общественного порядка. Из-за этого пришлось стрелять в воздух. Никто не пострадал, сейчас ситуация находится под контролем силовиков.