Четверо сотрудников ГРУ были высланы из Нидерландов за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химоружия
Так утверждают голландские власти. По их данным, события происходили в апреле. Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин прибыли в Голландию по дипломатическим паспортам. При этом у одного из них был чек из такси, подтверждающий, что до аэропорта Шереметьево он ехал от офиса разведслужбы. Власти Нидерландов представили фотографию, на которой запечатлены высланные россияне. Утверждается, что сотрудники ГРУ интересовались информацией о расследовании инцидента в Солсбери и о крушении малазийского Боинга на востоке Украины.
Комментарии5
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novyyrusic 04 октября 2018 | 17:06
Министерство юстиции США предъявило семерым сотрудникам Главного разведывательного управления (ГРУ) обвинение в совершении кибератак на компьютерные сети ФИФА, Международного антидопинговогое агентства (WADA), ОЗХО и химических лаборатории в Великобритании и Швейцарии.
Россиянам инкриминируются кибервзломы, мошенничество, кража личных данных и отмывание денег.
И что теперь? теперь им только в России в конторе стулья просиживать.
Выедут и добро пожаловать в американскую тюрьму.
Ордера Интерпола на них уже есть.
condor00 04 октября 2018 | 17:07
А почему не осудили?
beregov_net 04 октября 2018 | 17:09
condor00: Так они ничего не успели , только намеревались , сдал кто-то )
beregov_net 04 октября 2018 | 17:07
Чек сохранил чтоб в зар.плату деньги вернули , экономный какой шпиён , учитесь )
danko1 04 октября 2018 | 17:08
Мало того, что ГРУ превратили в сборище "туристов"-дебилов, проваливающих всё, так еще выяснилось, что информацию по расследованию крушения боинга получить желали, что свидетельствует только о том, что новую фальсификацию Леонтьев или МО желают подготовить, отрицая все доказательства.