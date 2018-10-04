Четверо сотрудников ГРУ были высланы из Нидерландов за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химоружия

Так утверждают голландские власти. По их данным, события происходили в апреле. Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин прибыли в Голландию по дипломатическим паспортам. При этом у одного из них был чек из такси, подтверждающий, что до аэропорта Шереметьево он ехал от офиса разведслужбы. Власти Нидерландов представили фотографию, на которой запечатлены высланные россияне. Утверждается, что сотрудники ГРУ интересовались информацией о расследовании инцидента в Солсбери и о крушении малазийского Боинга на востоке Украины.