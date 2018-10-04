Криштиану Роналду не сможет выступить за сборную Португалии в ближайших матчах
Решение принято после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании. 34-летняя американка утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009-ом году в одном из отелей Лас-Вегаса. Таким образом, футболист пропустит матчи против Польши и Италии Лиги наций, которые пройдут в ноябре.
Комментарии3
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evial 04 октября 2018 | 16:52
Феерический бред. Какая-то дешевая пиндосская шлюха может обвинить спортсмена и после этого он не может играть за сборную своей страны? Совсем с ума сошли.
glotov 04 октября 2018 | 17:03
evial: Спустя десяток лет дама решила деньжат по-легкому срубить.
yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:53
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga