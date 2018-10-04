Z Архив новостей новости
5 1 6 271
16:32, 04 октября 2018

Художественным руководителем театра «Практика» назначена Марина Брусникина

Как сообщает департамент культуры, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Также будут представлены планы на новый сезон. Директором театра остается Борис Мездрич. Напомню, должность художественного руководителя «Практики» оставалась вакантной после смерти Дмитрия Брусникина.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:54

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 551 6 5917 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6332 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 142 6 13523 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 418 6 43897 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 97 6 11587 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 51 6 6339 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 47 6 6390 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 135 6 18842 28.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 93 6 14801 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

«Мы попали в концлагерь для пыток» Причем провинившихся мучают на глазах у других заключенных. Поводом к пыткам может послужить все что угодно – национальность не понравилась, улыбка на лице или просто расстегнутая пуговица…

5 50 6 17188 27.09
Kтюрьмы, общество, мнения, правозащита
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 172 6 25942 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…

5 38 6 8006 27.09
Kобщество, власть, пенсии, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 532 6 92104 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Башка Русское просторечное слово «башка» пришло в язык из татарского…

5 32 6 5582 03.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на ОЗХО Как утверждается, операция была организована ГРУ…

5 112 6 20791 13:46
Kнидерланды, рф, события
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7392 28.09

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин накануне вечером подписал закон о повышении пенсионного возраста Днем реформу одобрил Совет Федерации…

5 14 6 124593
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 247 6 134284 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 135 6 18842 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 399 6 253507 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Кремль думает, что он сильный…

5 155 6 96616 30.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7312458
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3685708

Сегодня в эфире