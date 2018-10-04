Художественным руководителем театра «Практика» назначена Марина Брусникина
Как сообщает департамент культуры, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Также будут представлены планы на новый сезон. Директором театра остается Борис Мездрич. Напомню, должность художественного руководителя «Практики» оставалась вакантной после смерти Дмитрия Брусникина.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:54
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga