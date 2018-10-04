Художественным руководителем театра «Практика» назначена Марина Брусникина

Как сообщает департамент культуры, в ближайшее время об этом будет объявлено официально. Также будут представлены планы на новый сезон. Директором театра остается Борис Мездрич. Напомню, должность художественного руководителя «Практики» оставалась вакантной после смерти Дмитрия Брусникина.