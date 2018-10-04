Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой
Она была заключена под стражу весной этого года. Адвокат утверждала, что состояние здоровья обвиняемой в СИЗО резко ухудшилось. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. По ходатайству следствия Анну Павликову и еще одну фигурантку дела – Марию Дубовик отпустили под домашний арест.
Комментарии8
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born_to_rune 04 октября 2018 | 16:41
Оттепель?
kindman_a 04 октября 2018 | 16:54
born_to_rune:
Сколько девчонку там мордовали, а?
Неужели раньше или сразу нельзя было понять это?!
yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:54
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
chubuk 04 октября 2018 | 16:43
Изуродовали девчонку, падлы.
gregor 04 октября 2018 | 16:47
Если аресты не законы , здоровье подорвано .... . Кто должен за незаконные аресты отвечать ? А должны ли отвечать те ,кто одобрямс незаконность ?
А те пропагандисты ненависти с телевизора ,которые ?
Кто в стране отвечает за незаконность ? Кто у нас на конституции клялся ?
Не страна ,а посмешище какое -то .
Власти незаконно арестовали ,власти незаконно послали провокаторов , власти подорвали здоровье , теперь я со своего кармана буду платить компенсации незаконно арестованным , а подлецы , мрази ,подонки и провокаторы от власти ,получат премии и повышения по службе .
И это адекватное общество ? И это адекватное большинство поддерживающее этот маразм ? Классик всё же прав ,определив две беды России .
Только не дороги основная ,к сожалению .
leonidrb 04 октября 2018 | 17:03
gregor: Да, у нас демократия. Такую власть выбрали.
plidurok Андрей Филимонов 04 октября 2018 | 16:51
Заключена под стражу весной, а уже осенью российское признало арест незаконным. Вот это скорость!!! И ещё, тех, кто арестовал было бы справедливо на этот же срок посадить.
lion64__2 04 октября 2018 | 17:01
Кто персонально ответит в этом случае? Надо, чтобы чёрнобалахонное "отсутствие чести" заплатило из личных средств компенсацию, а само лично село за решетку на срок втрое превышающий тот, что был отсижен из-за незаконного решения.