Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой

Она была заключена под стражу весной этого года. Адвокат утверждала, что состояние здоровья обвиняемой в СИЗО резко ухудшилось. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. По ходатайству следствия Анну Павликову и еще одну фигурантку дела – Марию Дубовик отпустили под домашний арест.