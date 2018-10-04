В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян

Это подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Всего на борту вертолета находились 4 человека – пилот и трое пассажиров. Полет выполнялся по т.н. «уведомительной заявке», которая не требует разрешения на полет. Как отмечают в СК в связи с этим, точной информации о маршруте нет.