В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян
Это подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Всего на борту вертолета находились 4 человека – пилот и трое пассажиров. Полет выполнялся по т.н. «уведомительной заявке», которая не требует разрешения на полет. Как отмечают в СК в связи с этим, точной информации о маршруте нет.
Комментарии6
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not_to_not 04 октября 2018 | 16:36
Браконьерили?
yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:55
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
rabin_tagor 04 октября 2018 | 17:10
not_to_not: вот откуда в Калужской области С-200?
mosser 04 октября 2018 | 16:37
Опять армяни
kryimzdick 04 октября 2018 | 16:47
Покушал сладко, повеселился, полетал за народный счет. Пора и честь знать.
lion64__2 04 октября 2018 | 16:56
На охоту летали? Все бы они так, окаянные, приземлялись.