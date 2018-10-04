Минобороны России обвиняет США в запрещенных биологических исследованиях, в том числе в соседних с Россией странах
По словам генерала-майора Игоря Кириллова, на испытаниях в Грузии препарата компании бывшего министра обороны Дональда Рамсфельда погибли 73 человека.
Комментарии18
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rsilk 04 октября 2018 | 16:36
А мука с посольств поступает стабильно!
kindman_a 04 октября 2018 | 16:43
РФ должна немедленно ввести санкции против этих стран, и прекратить поставлять им туалетную бумагу и ситро.
pattrick 04 октября 2018 | 16:47
По словам генерала-майора Игоря Кириллова, на испытаниях в Грузии препарата компании бывшего министра обороны Дональда Рамсфельда погибли 73 человека...
Так-то насрать на грузинов, пусть американцы дрючат в хвост и в гриву, но вот наши туристы, они ведь могут привести заразу в российские города. Надо ввести туристический сбор в 1000 евро с человека и собирать их при пересечении грузинской границы, ну, а прибывших из Тбилиси российских туристов, помещать в фильтрационные лагеря для прохождения двух-недельного карантина.
yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:55
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
tvitov66 04 октября 2018 | 16:44
rsilk: опять у нацЛидера кто-то биологический материал собрал ... но скорее всего кукушка покинула плешивый чердак навсегда
boseal 04 октября 2018 | 16:36
Главное, чтобы президент Украины Петр Порошенко об этом не узнал, а то побежит предлагать свои услуги по размещению подобных лабораторий в обмен еще на какую-нибудь 30-летнюю рухлядь.
beregov_net 04 октября 2018 | 16:49
boseal: Проснулся ? ) РПЦ заявила что на территории Украины находятся 9 биологических лабораторий США где выращивают специальных комаров , которые кусают православных и заражают их вирусом раскольничества
sam2018 04 октября 2018 | 16:36
США имеют полное моральное и юридическое право разрабатывть оружие массового уничтожения для ответа на действия ее противников, прежде всего России и Китая !
sg103 04 октября 2018 | 16:49
sam2018:
Дебил, это запрещено!! И Россия, кстати, уничтожило свое ХО, а твои хозяева как выясняется нет.
Вот как можно быть таким лизуном, а? Аж причмокиваешь, тварь. Ты же первый сдохнешь, примени они все это? Думаешь вас, холуев, сначала эвакуируют. Нах никому не нужны предатели. Сдохнешь в корчах.
yralez 04 октября 2018 | 16:40
Чем не Геббельс ?
alex362 04 октября 2018 | 16:47
Что, задомордые генералы заговорили о биологическом оружии? Ждите неожиданной вспышки какой-нибудь чумы или оспы!
Что день то новые радости от кремлевских.
goshan31 04 октября 2018 | 16:51
Однако какая трогательная забота о грузинских гражданах у нашего генералитета.., причём , так вовремя...
dedctolet 04 октября 2018 | 16:51
Грузины как,не возмущаются?С чего бы это Российских военных взволновала судьба грузин?
j_partizan 04 октября 2018 | 16:52
Что Грузия?
Сколько фармацевтических компаний в 90-х и начале 2000-х испытывали на россиянах свою новую продукцию чтобы иметь возможность поставлять её в другие европейские страны?
bandera 04 октября 2018 | 16:53
Как там путин сказал о генетиках. Это они оружие против нас делают.
klegg 04 октября 2018 | 16:53
генералмайор, что курил?
nf5096004 04 октября 2018 | 17:02
klegg: как что? Кокс, разумеется, вместе с представителем РПЦ ( тем, кто про комаров).
beregov_net 04 октября 2018 | 16:55
Попросту многие в России искренне недоумевают что украинцы , грузины и остальные народы вокруг РФ не хотят жить в распрекрасном русском мире , не стремятся в РФ , с подкупом не получается , нет никаких денежных переводов гражданам Грузии или Украины , значит их заразили специальной русофобской заразой