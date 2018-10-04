Саммит Евросоюза 18 октября рассмотрит ситуацию с попыткой кибератаки на Организацию по запрещению химоружия
Об этом сообщил председатель европейского совета Дональд Туск. По его словам, ЕС решительно осуждает эту атаку и выражает солидарность с теми, кто ей подвергся. Сегодня Голландия заявила, что в апреле была предотвращена кибератака на ОЗХО, организованная российским ГРУ. Тогда были задержаны и высланы четверо россиян. Утверждается, что они приехали в Нидерланды по дипломатическим паспортам.
Причастность российских спецслужб к этим действиям давно доказана, осталось определить, какая именно группа ответственна за эти действия. Об этом «Эху» рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.
Имена хакеров, которые назвали Нидерланды, помогут в расследовании, добавил Роман Доброхотов.
Комментарии26
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johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:33
Сейчас "наши" начнут: ИхТамНет, аВыДокажите ... и вообще - ГРУ давно переименовали ... и вообще - у вас Негров линчуют ...
nina51 04 октября 2018 | 16:37
johnbmw: Путин про вас, скрипалей, уже все сказал кто вы )))
kottigr1 04 октября 2018 | 16:39
nina51: Врешь как Путин !
pattrick 04 октября 2018 | 16:40
Причастность российских спецслужб к этим действиям давно доказана, осталось определить, какая именно группа ответственна за эти действия, рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов...
Этнические вредители, такие как Роман Доброхотов, наговаривают на нашу страну. Необходимо выработать меры оперативного характера, чтобы вовремя и не выходя за рамки российского законодательства, обезвреживать таких террористов и диверсантов как Роман Доброхотов и Серёга Канев.
beregov_net 04 октября 2018 | 16:59
pattrick: Больше других наговорили Боширов-Чепига и Петров
yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:55
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:42
nina51: "Дебилы Бл@дь"(с)лавров ;-))))))))))
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 16:34
А Петров и Боширов - против!
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:38
vasya_von_smetankin: +1!!! ... ;-))))))))))))))))))
tvitov66 04 октября 2018 | 16:54
johnbmw: интересно, а они позвонят на мобильный номер Симонян?
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:57
tvitov66: нуууу ... его же ВСЕ знают!!! ;-))))))))))
poluputing 04 октября 2018 | 16:35
готовь, мокша, дупу для очередного пендаля
kryimzdick 04 октября 2018 | 16:36
Пока слабо от российского газа отказаться, могут возмущаться сколько угодно
plidurok Андрей Филимонов 04 октября 2018 | 16:36
И за что в отношении России санкции за санкциями? Неужели за то, что наш презик считает проституцию и шпионаж самыми важными профессиями?
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:39
plidurok: ... за то, что наш презик ...
ppvngavr 04 октября 2018 | 16:38
Мы видим, как изменилась повестка в связи с делом Скрипалей. 1-ая схема была такая: Скрипалей убили британские спецслужбы, чтобы затем свалить все на Россию с целью ее зарусофобить. 2-ая схема более сложная: во-первых, "мы" на них не покушались, а вы докажите обратное; во-вторых, "все так делают", а "мы" что, лысые? в третьих, покусились на "предателя родины" и подонка, ну а попутно зачистили бомжей, что же в этом плохого?
В деле о кибератаках все будет аналогично, трудно не согласиться с Евгением.
opiatnovyi63 04 октября 2018 | 16:40
У воровской власти дела всё хуже и хуже..
sg103 04 октября 2018 | 16:41
Прямо праздник на Эхе сегодня. Еще 4 сотрудников ГРУ поймали. Редактиры аж повизгивают, каждые полчаса в оргазме выкладывают это "новостиь". КОнечно, бл..ть, ГРУ так и работает. Мазать ручки дерьмом всяким давно забытым иудам едет лично полковник, Герой России под прикрытием целого взвода. Взламывать какую то сраную контору едут непременно на место ее расположения. Чтобы провода далеко не тянуть что ли? Вот что, скажите на милость, можно было бы натворить в базах ОЗХО??? Удалить информацию о Скрипалях? ))) Типа не было этого тупого мошенничества бреханских спецслужб? Или поискать факты, как белые каски инсценировали химатаки в Сирии? Так для этого надо не в Пидерландию, а в Сирию ехать. Так езжайте. Вам там все покажут. И ту самую бочку из под хлора тоже. И в жопу ее забьют..
Вот придумали новый инструмент для провокаций себе. Для нападения на Ирак пришлось трясти пробиркой. Для начала войны в Афгане надо было снести у себя три многоэтажки. Сейчас даже этого делать не надо. Просто выходишь и скулишь "Ай, меня взломали, это ГРУ". И всякие холуи давай эту новость тиражирова.. Тьфу, иуды..т
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:44
sg103: мммм ... есть Новости поважнее? - Огласите!!!!
sg103 04 октября 2018 | 16:55
johnbmw:
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что во время испытаний на гражданах Грузии препарата, который был произведён компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 года погибли 24 человека, а позднее ещё 49.
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:58
sg103: а её вы не на этом сайте нашли?????????? :-))))))))))))))))))))
alex362 04 октября 2018 | 17:04
johnbmw: Особенно мне понравилась у предыдущей портянки попытка реанимировать "новость" об инсцинировке химатаки в Сирии. Так ведь трудились, готовили информационное прикрытие нападения на Идлиб, уже и ролики какие-то по интернету пустили - но вышло как всегда через задницу, а потом турки пообещали дать финдюлей, и нападение отменили.
А "новость"-то осталась, деньги потрачены, вот и суют сейчас во все дыры очередную свою лажу, на которую уже никто в мире не ведется.
А вот настоящая новость - что какой-то очередной лампаснутый запустил бредятину про 73 жертвы бактериологического оружия в Грузии. Что, уже кремляди готовят мир к неожиданной эпидемии неизвестной болезни? Радиационное испробовали, химическое тоже, кибернетическое и сейчас юзают - осталось бактериологическое, что ли?
Нет, они действительно нарвутся на настоящий ответ.
kryimzdick 04 октября 2018 | 16:46
sg103: Обидно да? еще один миф рухнул. Супермены-чекисты оказались идиотами на самом деле, штирлицы и дяди-стёпы из них как из говна пуля. Еще один советский бренд похерили, как пломбир за три копейки. Или это газировка была?
beregov_net 04 октября 2018 | 17:04
sg103: Главное что ты сюда регулярно заходишь и всё всё читаешь )
sam2018 04 октября 2018 | 16:50
Сегодня В.В.Путин прибыл с официальным визитом в Индию. Одна из задач визита- подписание договора о поставках в Индию СС-400.
piterjanis 04 октября 2018 | 16:54
" Россия входит во все структуры организации, у нее есть доступ к необходимым документам, поэтому взламывать что-либо нет необходимости. "(с)