Саммит Евросоюза 18 октября рассмотрит ситуацию с попыткой кибератаки на Организацию по запрещению химоружия

Об этом сообщил председатель европейского совета Дональд Туск. По его словам, ЕС решительно осуждает эту атаку и выражает солидарность с теми, кто ей подвергся. Сегодня Голландия заявила, что в апреле была предотвращена кибератака на ОЗХО, организованная российским ГРУ. Тогда были задержаны и высланы четверо россиян. Утверждается, что они приехали в Нидерланды по дипломатическим паспортам.

Причастность российских спецслужб к этим действиям давно доказана, осталось определить, какая именно группа ответственна за эти действия. Об этом «Эху» рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Имена хакеров, которые назвали Нидерланды, помогут в расследовании, добавил Роман Доброхотов.