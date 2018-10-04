Адвокаты раскритиковали поправки в закон, обязывающие сообщать о подозрительном поведении клиентов
Федеральная палата адвокатов направила в Росфинмониторинг отрицательный отзыв на поправки в закон, который обязывает адвокатов сообщать о подозрительном поведении своих клиентов. Об этом пишет газета «Ведомости». Инициатива Росфинмониторинга противоречит сущности адвокатской деятельности, — сказал в эфире «Эхо Москвы» юрист Вадим Клювгант.
По словам Клювганта, Росфинмониторинг сам не может выдвигать законодательные инициативы.
Комментарии5
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democ 04 октября 2018 | 16:17
В России сложилась ситуация, когда каждая чиновничья контора норовит свою лепту внести в законодательство. Просто некому "цыц" сказать.
yulya_tsikina_29 04 октября 2018 | 16:56
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
yralez 04 октября 2018 | 16:25
Мало, мало еще у нас уделяют внимание патриотическому воспитанию.
Сексот или стукач----это звучит гордо.
Этим званием должен гордиться каждый гражданин РФ, а не только 89 %.
sborisych 04 октября 2018 | 16:39
yralez:
А не хрен бы им по всей морде?
sborisych 04 октября 2018 | 16:36
...По словам Клювганта, Росфинмониторинг сам не может выдвигать
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Да не в том дело, что эти одни из многих "смотрящие" и надзорные, не могут выдвигать законодательные инициативы. Это- то не проблема. Выдвинет какой- нидь валуев, или депутанша с гнездом на пустой голове.. Дело в ином- в том, что эти деятели посягают на адвокатскую деятельность как таковую. Вообще пытаясь поставить адвокатов во фрунт, и сделать их штатными стукачами.