Адвокаты раскритиковали поправки в закон, обязывающие сообщать о подозрительном поведении клиентов

Федеральная палата адвокатов направила в Росфинмониторинг отрицательный отзыв на поправки в закон, который обязывает адвокатов сообщать о подозрительном поведении своих клиентов. Об этом пишет газета «Ведомости». Инициатива Росфинмониторинга противоречит сущности адвокатской деятельности, — сказал в эфире «Эхо Москвы» юрист Вадим Клювгант.

По словам Клювганта, Росфинмониторинг сам не может выдвигать законодательные инициативы.