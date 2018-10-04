В Центральном доме литераторов простились с Романом Карцевым

Народный артист России скончался во вторник на 80-ом году жизни. Прощание длилось несколько часов. В зале было множество венков и букетов. Церемонию посетили Михаил Жванецкий, Лариса Долина, Михаил Швыдкой, Алла Пугачева и Максим Галкин, со сцены были зачитаны слова соболезнования от мэра Сергея Собянина. Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище.